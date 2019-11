Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Stabilisierung der globalen Wirtschaftsstimmung und die Hoffnungsschimmer in Sachen Handelskonflikt ließen die Ölpreise Anfang November ansteigen, so die Analysten der DekaBank.In der ersten Jahreshälfte 2019 habe sich der globale Ölmarkt weitgehend im Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage befunden. Damit dies auch in Zukunft so bleibe und kein Überangebot entstehe, hätten die OPEC-Länder zusammen mit Russland ("OPEC+") ihre Vereinbarung zur Produktionsdrosselung bis März 2020 verlängert. Dies erscheine notwendig, weil die stark steigende US-Ölförderung - vor allem durch Fracking - zunehmend das Ölangebot aus den OPEC-Ländern verdränge. Die weltweite Nachfrage nach Rohöl nehme aufgrund der schwächeren Konjunkturdynamik nur moderat zu. Knappheitsängste dürften den Ölpreis auf absehbare Zeit also nicht nachhaltig nach oben treiben.Ob sich Rohöl in Zukunft sogar verbillige, werde unter anderem auch davon abhängen, wie weit die Produktionskosten der US-Fracking-Unternehmen aufgrund des techno-logischen Fortschritts in Zukunft noch sinken würden. Zudem werde es für den Ölmarkt eine wichtige Rolle spielen, wie schnell, in welchem Umfang und zu welchen Kosten nachhaltige Alternativen zum Energieträger Rohöl gefunden würden. Im Prognosezeitraum bis Ende 2020 würden die Analysten damit rechnen, dass die Ölpreise im Durchschnitt bei 60 (Sorte WTI) bzw. 65 US-Dollar (Sorte Brent) verharren würden. Auch mittelfristig dürfte also ein nennenswerter Preisaufschlag der Sorte Brent gegenüber WTI bestehen bleiben. (Ausgabe November/ Dezember 2019) (13.11.2019/ac/a/m)