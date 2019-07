Wenn ab dem heutigen Montag die 14 OPEC-Staaten zu ihrem zweitägigen Austausch in Wien zusammenkommen würden, könnten die vertretenen Ölminister etwas mehr Zeit für ihre Freizeitgestaltung haben, da die wesentlichen Entscheidungen für sie bereits vorweggenommen worden seien. Auf dem G20-Gipfel am Samstag hätten sich Russland und OPEC-Wortführer Saudi-Arabien auf eine Verlängerung der seit Anfang des Jahres praktizierten Förderbeschränkungen verständigt. Unklar sei geblieben, ob diese Maßnahme weitere sechs oder neun Monate gelten solle.



Saudi-Arabiens Ölminister al-Falih sehe in dieser Vereinbarung einen wichtigen Schritt, um die weltweiten Rohölbestände zu reduzieren sowie den Markt in ein Gleichgewicht zu bringen. Gerade das saudische Staatsbudget bedinge einen höheren Ölpreis. Laut einer Berechnung des IWF benötige das Königshaus eine Notierung von etwa USD 85 pro Barrel für einen ausgeglichen Staatshaushalt. Russland könne seinen Haushalt nach eigenen Angaben zwar bereits mit einem Ölpreis von USD 40 finanzieren. Aber aufgrund von Problemen einer Erhöhung der Ölproduktion in den Wintermonaten komme Moskau eine Verlängerung der Förderkürzungen bis März 2020 ebenfalls entgegen.



Mitgliedsländer wie der Iran könnten sich von dieser Hinterzimmerpolitik hintergangen fühlen und würden durch ausscheren eigene Interessen vertreten. Die Analysten der Nord LB gehen aber davon aus, dass sich an der prinzipiellen Stoßrichtung wenig ändern dürfte. Weiteren Auftrieb dürften die globalen Ölnotierungen zudem durch den zwischen USA und China vereinbarten Waffenstillstand während der Wiederaufnahme von Verhandlungen sowie positiven Implikationen aus dem überraschenden Treffen zwischen Trump und Kim Jong-un erhalten. (Ausgabe vom 01.07.2019) (02.07.2019/ac/a/m)





Im Vorfeld der richtungsweisenden Treffen der OPEC sowie des vorgelagerten G20-Gipfels hat der Ölpreis seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und Mitte letzter Woche erstmals seit Mai die USD 66-Marke wieder überschritten, so die Analysten der Nord LB.Diese positive Entwicklung korrespondiere mit einem seitens der US-Regierung veröffentlichten deutlichen Rückgang der Erdöllagerbestände. Das Barrel Brent sei folglich am Freitag bei USD 66,72 rund 2,3% höher als in der Vorwoche aus dem Handel gegangen. WTI habe um 3,0% auf USD 59,28 zugelegt. Beide Notierungen hätten sich damit von ihren Jahrestiefständen von Anfang Juni erholen können.