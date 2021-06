"Kurz-und mittelfristig dürften wir tatsächlich steigende Ölpreise sehen. Ein Überschreiten der 100-Dollar-Marke ist nicht unwahrscheinlich und danach könnte der Preis noch deutlich zulegen. Steigende Preise waren jedoch auch zu erwarten, wenn die Weltwirtschaft nach der Pandemie wieder Fahrt aufnimmt. Hinzu kommt, dass viele der Investitionen in neue Fördergebiete im vergangenen Pandemie-Jahr gestrichen oder zumindest verschoben wurden, was eine schnelle Erhöhung der Fördermenge erschwert. Und auch die zusätzlichen Barrel, die die OPEC+-Staaten ab nächsten Monat liefern wollen, dürften nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein und am steigenden Ölpreis nichts Grundsätzliches ändern", fasse Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX die aktuelle Situation zusammen.



Wie es langfristig weitergehe, sei für ihn allerdings weit weniger deutlich absehbar. "Noch vor einem Jahr gingen die Prognosen sowohl der Industrie als auch der Internationalen Energieagentur davon aus, dass die Nachfrage nach Öl, aufgrund der Pandemie und der verstärkten Bemühungen, die Energiewende zu beschleunigen, nicht mehr weiter steigen würde. Mittlerweile hat sich diese Einschätzung als falsch erwiesen und jetzt gehen die gleichen Stimmen von einer steigenden Nachfrage aus", so der Experte. Tatsächlich rufe die Internationale Energieagentur, die noch Anfang des Jahres eine Einstellung aller neuen Öl-und Gasförderprojekte gefordert habe, mittlerweile wieder zu einer Steigerung der Fördermengen auf - ein klares Zeichen dafür, wie schwer es inzwischen geworden sei, den Ölpreis zu prognostizieren.



Sadowskis Einschätzung nach könnte es jedoch ein kurzes Intermezzo im dreistelligen Bereich werden. "Die Pläne der großen Ölförderer, sich aus den fossilen Brennstoffen immer weiter zurückzuziehen und verstärkt auf grüne Energiegewinnung zu setzen hattenin den vergangenen Jahren bereits dazu geführt, dass die Investitionen in weitere Ölfelder und -vorkommen stark gesunken sind. Kombiniert mit einer steigenden Nachfrage führt das dazu, dass das Angebot nicht mehr Schritt halten kann und die Preise immer weiter steigen. Doch es könnte auch ein letztes Aufflammen einer sterbenden Industrie sein, denn die Abkehr von fossilen Brennstoffen nimmt immer mehr Fahrt auf. Steigende Preise könnten diese Entwicklung sogar noch beschleunigen, wenn Verbraucher und Industrie sich nach neuen Technologien umsehen, um die hohen Preise zu umgehen", so der Experte. Doch er sehe dabei auch ein Problem: "Auch die Energiewende wird von Unsicherheit begleitet. Aktuell sorgen Unterbrechungen der Lieferketten, verursacht durch die Einschränkungen der Pandemie, für Probleme beispielsweise bei Solaranlagen. Das lässt auch dort die Preise steigen. Hinzu kommt, dass auch vermeintlich saubere Technologien wie Elektroautos nicht so grün sind, wie man denkt. Windanlagen beispielsweise benötigen große Mengen Kupfer, Batterien brauchen Lithium und beide Stoffe sind nur begrenzt verfügbar und werden logischerweise bei steigendernNachfrage ebenfalls immer teurer. Das wird den Untergang der fossilen Brennstoffe zwar nicht aufhalten, jedoch könnte es ihn zumindest verzögern." (25.06.2021/ac/a/m)







