Paris (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch konnte der Ölpreis zu einer umfassenden Erholung starten, wie aus der Veröffentlichung "daily Öl" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickMit dem Ausbruch, welcher gleichermaßen über die Hürde bei 64,36 USD führe, deute sich ein kleines Kaufsignal an. Kursgewinne bis in den Bereich der 66,51 USD seien nun möglich, auch wenn zunächst noch ein Rücklauf zur Marke von 64,36 USD erfolgen könne. Unter den bei 63,80 USD liegenden Abwärtstrend sollte Brent jedoch möglichst nicht mehr zurückfallen, da dies erneut bis 61,75 USD führen könnte. (15.02.2018/ac/a/m)