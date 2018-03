Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Als Kontrapunkte zur deutlichen Ausweitung der US-Rohölproduktion, die im Februar noch zu erheblichen Preisrückgängen führte, sind zuletzt Lieferausfälle seitens Venezuela und die wieder wachsenden Spannungen im Nahen Osten (USA und Saudi-Arabien vs. Iran) auf den Plan getreten, so die Analysten der Helaba.



Zusammen mit der seitens OPEC und Russlands erneut demonstrierten Entschlossenheit, die

Produktionsbegrenzungen noch eine ganze Weile bestehen zu lassen, habe dies Brent zuletzt die 70 USD-Marke testen lassen. Ein Rückgang der Rohölexporte aus dem Iran im Zuge neuerlicher Sanktionen und ein Ausfall umfangreicher Kapazitäten in Venezuela könnten beim Angebot zu Einbußen von rund 2 Mio. Barrel pro Tag führen. Das Produktionswachstum im Nicht-OPEC-Bereich habe wahrscheinlich nicht für einen Ausgleich gereicht. Allerdings wäre ein sprunghafter Anstieg des Rohölpreises auf 80 USD oder mehr sehr wachstumsschädlich und im Vorfeld der Urlaubssaison in den USA auch nicht gerade populär. Die Analysten der Helaba würden ihre kurzfristige Prognosespanne von 60 bis 70 USD für Brent beibehalten. (27.03.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.