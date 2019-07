London (www.aktiencheck.de) - Die Sicherheitslage im Persischen Golf verschlechtert sich, so Nitesh Shah, Director, Research und Rohstoffexperte bei WisdomTree.



Die Beschlagnahme eines britischen Schiffes durch die iranische Revolutionsgarde stelle eine Verletzung des Völkerrechts dar. Die britische Premierministerin Teresa May leite heute eine Sitzung des für Ausnahmesituationen zuständigen Civil Contingencies Committee (Cobra), um eine diplomatische Lösung zu finden. Aber welche Möglichkeiten stünden zur Verfügung? Weitere finanzielle Sanktionen würden wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern den Iran lediglich weiter vergrämen. Eine Kapitulation vor den Forderungen des Iran werde das Vereinigte Königreich schwach aussehen lassen und dazu auch unfähig, seine Vermögenswerte zu schützen. Nachdem der Iran das Uran auf ein Niveau angereichert habe, das gegen das Atomabkommen verstoße, gewinne das Land keine Freunde in der internationalen Gemeinschaft. Das Risiko einer militärischen Intervention steige daher.



Angesichts des Risikos, dass sich das Öl nicht frei aus der Straße von Hormuz heraus bewegen könne, könnte der Ölpreis deutlich steigen. 30 Prozent des weltweit verschifften Rohöls müsse die Meerenge passieren. Auch Gold - oftmals Anlaufstelle für Investoren, die eine Absicherung gegen geopolitische Spannungen suchen würden - werde weiter steigen. (22.07.2019/ac/a/m)



