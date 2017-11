Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Neben dem Rückgang des Überangebots hat auch das Erwartungsmanagement der OPEC und Russlands dazu geführt, dass die Notierungen für Brent-Rohöl im Herbst im Bereich um 60 USD ein neues Gravitationszentrum fanden, so die Analysten der Helaba.



Dabei seien allerdings klare Erwartungen an das Treffen der Ölförderländer am 30. November in Wien zum Tragen gekommen. Zuletzt habe die sich immer stärker abzeichnende Zustimmung Russlands für eine Verlängerung der Produktionsbeschränkungen bis etwa Ende 2018 positiv gewirkt. Dahinter zurückbleibende Beschlüsse wären eine erhebliche Enttäuschung für die Märkte. Es würden in diesem Fall wahrscheinlich noch wesentlich umfangreichere spekulative Long-Positionen glattgestellt als bei Eintritt des aktuell gehandelten Basisszenarios. Zusätzliche Kürzungen könnten den Mineralölpreisen andererseits nochmals ordentlich Rückenwind geben - bis in den Bereich von 70 USD. Unsicherheitsfaktor bleibe aber weiterhin das Nicht-OPEC-Angebot insbesondere aus Nordamerika.



Die Analysten der Helaba haben aufgrund eines auch fundamental allmählich untermauerten höheren Gleichgewichtsniveaus ihre mittelfristige Prognosespanne für Brent von 40 bis 60 USD auf 50 bis 70 USD je Barrel angehoben. (28.11.2017/ac/a/m)





