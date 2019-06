Ein Blick auf die Produktionszahlen zeige, dass die Sanktionen den Iran offensichtlich nicht davon abhalten würden, weiterhin Öl zu produzieren. Im Mai habe der Iran laut OPEC 2,32 Mio. Barrel/Tag gefördert. Das sei deutlich weniger als vor drei Monaten (2,74 Mio. Barrel/Tag) und als vor einem Jahr (3,8 Mio. Barrel/Tag). Die Differenz zwischen der Produktion und den Exporten werde auf Dauer jedoch nicht zusammenpassen. Möglichkeit eins sei, dass sich die Exporte wieder erholen würden, wenn der Iran Lücken im System aufspüre und an den Sanktionen vorbei Öl ausführe. Die zweite Möglichkeit sei, dass die Produktion weiter zurückgehe und nur noch die im Inland nachgefragte Menge produziert werde. Die habe 2018 bei immerhin 1,88 Mio. Barrel/Tag gelegen. Allerdings werde die durch die Sanktionen verschärfte Wirtschaftskrise die Inlandsnachfrage nach Erdöl reduzieren, sodass die Produktion noch stärker zurückgehen dürfte. Als dritte Möglichkeit sollte man schließlich nicht ausschließen, dass die von Bloomberg geschätzten Zahlen deutlich von der Realität abweichen würden.



Dass man bei den Zahlen vorsichtig sein müsse, würden auch die Schätzungen für Venezuela zeigen, das zweite Land, das mit Sanktionen von den USA zu kämpfen habe. Laut OPEC habe das Land im Mai 0,810 Mio. Barrel/Tag produziert. Gemäß Bloomberg habe das Land jedoch 0,892 Mio. Barrel/Tag ausgeführt. Außerdem werde ein Teil der Produktion eigentlich auch im Inland konsumiert. 2018 seien dies 0,409 Mio. Barrel/Tag gewesen, dieser Wert dürfte sich weiter reduziert haben, aber immer noch positiv sein. Würden die Exportzahlen stimmen, müsse Venezuela auf voll beladene wartende Tanker oder auf Lagerbestände an Land zurückgegriffen haben. Erstaunlich sei in jedem Fall, dass Venezuela anders als der Iran in der Lage gewesen sei, immerhin noch knapp 1 Mio. Barrel/Tag auszuführen. Wichtigster Abnehmer sei China gewesen (im Mai mehr als die Hälfte). Indien habe seine Abnahmemenge im selben Monat deutlich reduziert auf rund 0,13 Mio. Barrel/Tag. Die US-Raffinerien würden sich dagegen seit Februar beim Kauf venezolanischen Öls komplett zurückhalten.



Auf der Nachfrageseite sorge besonders die Eskalation des Handelskriegs zwischen den USA und China für Rezessionsängste. Angeheizt worden seien diese noch durch die US-Notenbank, die ihrerseits deutlich gemacht habe, gegebenenfalls mit Zinssenkungen einer Wachstumseintrübung entgegenzuwirken. Die schwächeren Arbeitsmarktdaten aus den USA hätten den Spekulationen über ein Ende des Aufschwungs weiteren Auftrieb gegeben.



Unter diesen Vorzeichen treffe sich die OPEC am 25. Juni in Wien, die OPEC+-Runde (wichtigstes Mitglied sei Russland) werde am 26. Juni beraten. Saudi-Arabien, das offensichtlich die Quoten so wie sie sind verlängern möchte, dürfte argumentieren, dass eine Aufhebung oder Lockerung der bisherigen Mengenbeschränkung angesichts der globalen Nachfrageschwäche die Preise ins Bodenlose stürzen würde. Gegner dieses Kurses dürften argumentieren, dass man im Fall einer weiteren Wachstumsabschwächung wahrscheinlich ohnehin niedrigere Preise sehen werde. Befreit von den Quoten könnte man zumindest noch einen Teil der Einnahmeausfälle durch eine höhere Förderung kompensieren. Vermutlich werde sich Saudi-Arabien mit seiner Forderung nach einer Verlängerung der Quoten durchsetzen. Gleichzeitig dürfte bei einer Verschlechterung der Konjunkturlage die Durchsetzung der Quoten erheblich schwerer werden. (Ausgabe vom 13.06.2019) (14.06.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise gerieten in den letzten Wochen stark unter Druck, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Die Sorte WTI liege jetzt nur noch bei 53,5 US-Dollar/Barrel, Brent notiere mit 62,4 US-Dollar/Barrel etwa 9 US-Dollar darüber. Damit sei die Jahresperformance auf 18% (WTI) bzw. 15% (Brent) zusammengeschrumpft, nachdem man Ende April im Bereich von 40% gelegen habe. Viele Investoren seien überrascht über die Preisrückgänge und hätten auf starke Angebotsverknappungen gesetzt. Die habe es grundsätzlich auch gegeben. Auf der anderen Seite sei es jedoch zu einem zunehmenden Pessimismus in Bezug auf die Weltkonjunktur gekommen.