Gestern Abend habe ein Rollover bei den Verträgen von WTI und Brent stattgefunden. Der aktive Vertrag sei von Jun20 auf Jul20 geändert worden. Diese Änderung ziele darauf ab, das Risiko zu begrenzen, dass der aktive Kontraktpreis in den negativen Bereich falle (wie es beim Mai-Kontrakt der Fall gewesen sei). Ein Preisrückgang unter null Dollar führe zu einem vollständigen Zusammenbruch der Liquidität, was dazu führen könnte, dass die Position nicht auf den nächsten Monatskontrakt übertragen werden könne. Viele Futures-Händler hätten eine solche Situation erlebt, was letztendlich dazu geführt habe, dass der Preis auf bis zu -40 USD pro Barrel gefallen sei.



Es sei zu beachten, dass CFD-Kontrakte, die von XTB angeboten würden, darauf abzielen würden, die Preisentwicklung des nächstgelegenen Kontrakts zu replizieren, bei dem die Anleger nicht manuell einen Rollover durchführen müssten. Sobald der Preis in den negativen Bereich falle, wäre ein Rollover viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich. Der Rollover selbst habe keinen Einfluss auf das finanzielle Ergebnis einer Transaktion, da die Swap-Punkte je nach Positionsgröße und Form der Futures-Kurve addiert oder subtrahiert würden.



Die derzeitige Situation hänge auch mit der Tatsache zusammen, dass rund 25% der offenen Anteile am Kontrakt vom 20. Juni von dem US-ETF "USO" gehalten würden. Es bestehe die Gefahr, dass die Situation anormale Preisschwankungen auslöse, sobald der Fonds beschließe, auf die nächsten Kontrakte überzugehen. USO sei zu einem großen Teil für die anhaltenden Turbulenzen auf dem Ölmarkt verantwortlich. (22.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang dieser Woche ist eine außergewöhnliche Situation auf dem Ölmarkt zu beobachten, so die Experten von XTB.Sie betreffe in erster Linie das WTI-Öl, aber aufgrund der Verbindungen zwischen den Märkten wirke sie sich auch auf den Brent-Preis aus. Die Turbulenzen auf dem Ölmarkt würden auch die Stimmung an den anderen Finanzmärkten dämpfen.