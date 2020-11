Hannover (www.aktiencheck.de) - Ohne wirklich preisstützende Neuigkeiten spiegeln die Ölpreise den Absturz an den Aktienbörsen, so Niklas von Perbandt und Christian Reuter von der NORD/LB.Bei aller Brisanz der aktuellen Corona-Entwicklung sorge zudem ein weiteres Thema für Aufregung an den (Öl-)Märkten: Die in dieser Woche stattfindende US-Präsidentschaftswahl. Kurz vor dem Showdown zwischen Präsident Trump und Herausforderer Biden sei die Ungewissheit über den Ausgang der Wahl nach wie vor hoch. Am Ölmarkt wachse jedoch unabhängig von den politischen Programmen der Kontrahenten die Sorge, dass ein möglicher Wahlsieg der Demokraten zu Unruhen und einem lähmenden politischen Stillstand in den kommenden Wochen und Monaten führen könnte, bei dem auch dringend benötigte Wirtschaftsstimuli verzögert werden könnten.Zusätzlich zu diesen nachfrageseitigen Herausforderungen zeige sich auch die Angebotsseite am physischen Ölmarkt unfreundlich. So habe die US-Energiebehörde nach den steigenden Bohrturmzahlen der vergangenen Wochen einen merklichen Anstieg der Fördermengen vermeldet, der zusätzlich zu stärkeren Pumpleistungen in Libyen und dem Irak für mehr Öl auf dem Weltmarkt sorge, das angesichts der Nachfrageschocks zur Unzeit komme. Marktbeobachter wie Goldman Sachs sähen in diesem Umfeld die Chancen steigen, dass die OPEC+ bei ihrem Treffen Ende des Monats eine Verschiebung der eigentlich für Januar geplanten Fördermengenausweitung um 2 Mio. bpd beschließen werde. Die Analysten der NORD/LB würden diese Einschätzung teilen. Die Gefahr erneuter Überschusssituationen in 2021 könnte dadurch abgemildert werden. In der kurzen Frist würden diese Aussichten jedoch wenig helfen. Die Preise dürften bei der aktuellen Corona-Dynamik unter Druck bleiben. Mittelfristig würden die Analysten der NORD/LB jedoch unverändert einen Erholungstrend beim schwarzen Gold erwarten. (Ausgabe 45 vom 02.11.2020) (02.11.2020/ac/a/m)