Nicht zuletzt sei die Einhaltung der Förderkürzungen durch die Allianz aus OPEC und Russland im Dezember mit 114% nahe dem Rekordhoch vom November 2017 gewesen. Angesichts dieser sehr robusten fundamentalen Datenlage seien die globalen Öllagerbestände (USA, europäische ARA-Häfen, Japan und Singapur) bereits auf den Fünfjahresdurchschnitt zurückgefallen.



Angesichts des beschleunigten Lagerabbaus würden die Analysten ihre Sicht bekräftigen, dass die OPEC mit ihren Förderkürzungen den globalen Öllagerabbau überdrehe. Zwar seien die Lagerbestände der OECD-Staaten noch nicht wieder auf dem von der OPEC angepeilten Fünfjahresdurchschnitt angekommen - wenn man die von der OPEC gewählte mengenmäßige Sichtweise anwende. Wenn man dagegen die von den Analysten gewählte Metrik anwende und die Lagerbestände dynamisch in Nachfragetagen messe, hätten die Produzenten ihr Ziel erreicht. Hinzu komme, dass das Wachstum der nordamerikanischen Ölproduktion vor allem bei Ölfeldern im Landesinnnern zu beobachten sei, die eine neue Infrastruktur erforderlich machen würden.



Für den Betrieb dieser neuen Infrastruktur bedürfe es einer gewissen Basisbetankung, d.h. ein Öltanklager werde nie ganz leer sein. Diese Grundmenge für die neue Infrastruktur betrage rund 40 Mio. Barrel allein in den USA. Dies werde allerdings von der OPEC nicht berücksichtigt, was die Risiken einer Überhitzung beim Lagerabbau deutlich erhöhe.



Wichtig sei, dass die Analysten die gegenwärtige Stärke der Ölfundamentaldaten nur als zyklisch ansehen würden, wobei (bezogen auf den Ölpreis) die deflationären Kräfte des US-Schieferölsektors weiter intakt seien. Zu aktuellen Preisen würden die Analysten davon ausgehen, dass die Terminkurve in allen Regionen deutlich über den Grenzkosten liege und eine allmähliche Belebung der Bohraktivitäten der Hersteller zu erwarten sei.



Anders als in den Jahren 2016/17 könnte es jedoch zunächst zu einer Zurückhaltung bei der Angebotsausweitung kommen, da börsengehandelte US-amerikanische Aktiengesellschaften eine größere Zurückhaltung bei Investitionen zeigen und gegenwärtig besonders Wert auf die Cash-Flow-Kumulierung im Sinne der Aktionäre legen würden. Für 2018 würden die Analysten daher mit höheren Ölpreisen von 65 US-Dollar/Barrel im Durchschnitt rechnen, wobei die Abwärtsrisiken für ihre 2019er Jahresdurchschnittsprognose von 53 US-Dollar/ Barrel zunehmen würden. (Ausgabe vom 18.01.2018) (19.01.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang Dezember 2017 sind die Preise für Rohöl stark gestiegen: Der Spotpreis für die Nordseeölsorte Brent notiert gegenwärtig bei 69 US-Dollar/Barrel und der für die amerikanische Sorte WTI bei 64 US-Dollar/Barrel, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Dies sei jeweils der höchste Stand seit Dezember 2014. Angetrieben worden sei diese Rally sowohl durch eine Festigung der "timespreads" (d.h. die Differenzen zwischen den einzelnen Termin-Kontrakten hätten sich ausgeweitet) als auch durch starke Fundamentaldaten. Gleichzeitig sei auch ein Anstieg der Preise langfristiger Ölfutures zu beobachten gewesen, was darauf hindeute, dass sich Produzenten gegenwärtig mit Preisabsicherungsaktivitäten (dem Verkauf auf Termin) zurückhalten würden.Robuste Fundamentaldaten aus dem Dezember 2017 würden einen Teil der jüngsten Rally rechtfertigen, mit einem schneller als erwartet stattgefundenen Rückgang der Öllagerbestände, was zu einem schnelleren und stärkeren Ausweitung der Backwardation geführt habe (gegenwärtig betrage der Spread zwischen dem 1-Monats und 2-Jahreskontrakt für Brent 13%). Die Ölnachfrage habe zuletzt weiterhin vom stärksten globalen Nachfrageschub seit Beginn der Finanzkrise sowie dem synchronen globalen Wachstum profitiert. Das Angebot sei dagegen jedoch zuletzt leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben, wobei im Dezember die außerplanmäßigen Produktionsausfälle um 320 Tsd. Barrel/Tag ggü. dem Vormonat angestiegen seien, was auch durch die saisonalen Wartungsarbeiten bedingt sei, welche deutlich intensiver gewesen seien und länger gedauert hätten, als dies typischerweise zu dieser Jahreszeit der Fall sei.