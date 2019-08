Nun müsse man feststellen, dass auf globaler Ebene die Nachfrage nach Öl immer noch steige. Denn in den Nicht-OECD-Ländern wie China und anderen Teilen Asiens sei auch weiterhin Wachstum festzustellen, wodurch die Schwäche der OECD-Länder überkompensiert werde. In China sei der Ölkonsum in den Monaten Mai und Juni sogar kräftig gestiegen. Für den Rest Asiens sei aber ein klar abnehmender Trend auszumachen. In diesem Jahr dürfte der Konsumzuwachs 1 Mio. Barrel überschreiten. Für das kommende Jahr seien die Analysten deutlich pessimistischer als die Energieagentur der USA (EIA). Sie gehe für das Jahr 2020 von einem Nachfragezuwachs von 1,3 Mio. Barrel/Tag im Vergleich zu 2019 aus. Da die Analysten anders als die EIA eine Rezession in den USA erwarten würden, würden sie es für wahrscheinlicher halten, dass der Zuwachs beim globalen Ölkonsum unter 1 Mio. Barrel fallen werde (rund 900.000 Barrel/Tag).



Darüber hinaus sei die Gefahr gegeben, dass der Zuwachs noch niedriger ausfalle. Eine Verschärfung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China, eine Militärintervention Chinas in Hongkong mit dem Risiko von Sanktionsregimes gegen das Reich der Mitte, eine tiefer als erwartete Rezession in den Vereinigten Staaten sowie unerwartete negative Rückkoppelungseffekte im Zusammenhang mit einem ungeordneten Brexit seien die nach Erachten der Analysten wichtigsten Problemfelder. Ihre Realisierung würde auch den Ölpreis tiefer fallen lassen, als die Analysten das bislang erwarten würden. Momentan würden sie damit rechnen, dass Brent im Laufe des Jahre 2020 zwischenzeitlich auf 50 USDollar/ Barrel fallen könne, sich aber nicht über einen längeren Zeitraum in diesen Gefilden aufhalten werde.



Welche Rolle könne die OPEC bei alledem noch spielen? Sie sei angesichts der Nachfrageschwäche in einer recht undankbaren Situation. Es werde, wie bereits vor einigen Wochen an dieser Stelle ausgeführt, schwer sein, die Disziplin innerhalb des Kartells aufrecht zu erhalten. Das gelte besonders für die zehn OPEC-Partner unter der Führung Russlands, die zuletzt von der OPEC mit eingebunden gewesen seien. Insofern würden sich die Analysten von dieser Stelle wenig Preisunterstützung erwarten, wenngleich der wichtigste Player, Saudi-Arabien, seine Quotenziele weiterhin übererfüllen werde. Die OPEC-Mitglieder würden sich am 12. September beim Welt-Energie-Kongress in Abu Dhabi treffen. Hier könnte bereits eine Vorentscheidung getroffen werden, denn das offizielle OPEC-Treffen sei für den 5. und 6. Dezember in Wien angesetzt.



In Bezug auf kurzfristige Entwicklungen sei zu beobachten, dass sich der Ende 2018 eingesetzte Rückgang der Zahl der Öl-Rigs in den USA stetig fortgesetzt habe. Die Zahl liege jetzt bei 754 Öl-Rigs. 15% weniger als im November 2018. Die Lagerbestände in den Vereinigten Staaten würden sich relativ unauffällig verhalten. Die Rohöllagerbestände seien zuletzt zurückgegangen und würden sich vom Niveau her im Normalbereich bewegen. Beim Benzin falle auf, dass der Lagerbestand zwar gefallen sei, sich vom Niveau her aber in der Nähe des Fünf-Jahreshochs bewege. Hier sei also eine reichliche Versorgung gegeben, die für sinkende Preise spreche. Auf globaler Ebene lägen die OECD-Rohöllagerbestände im Mai leicht über dem Fünfjahresdurchschnitt. Tendenziell unterstütze das die Aussicht auf niedrigere Preise. (29.08.2019/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - An den Ölmärkten hinterlässt die Wachstumsschwäche der Weltwirtschaft ihre Spuren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Am offensichtlichsten sei dies beim Preis festzustellen. So habe Brent in den letzten vier Monaten rund 16% nachgegeben, bei WTI habe der Preisrückgang etwa 13% betragen. Man sehe es aber auch an der Nachfrage nach Öl. So würden die OECD-Länder bereits seit November 2018 im Jahresvergleich weniger Öl nachfragen. Im Juni habe der Rückgang gegenüber dem Vorjahr 172.522 Barrel pro Tag betragen, hauptsächlich wegen der schwachen Aktivität in der Eurozone und Japan. In den USA nehme der Zuwachs der Ölnachfrage seit September 2018 kontinuierlich ab. Zuletzt sei ein Rückgang der Ölnachfrage von Seiten der OECD-Länder im Jahr 2014 zu verzeichnen gewesen.