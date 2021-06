Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Ölmarkt konnte gestern eine starke Abwärtsbewegung beobachtet werden, so die Experten von XTB.



Ein Blick auf die technische Situation von OIL.WTI im H1-Chart zeige, dass der Preis unter die untere Grenze der Overbalance-Struktur gebrochen sei, was auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten könnte. Der Preis sei auch unter den 100er SMA gefallen, der in letzter Zeit als Unterstützung fungiert habe. Der Bereich von 71,30 Dollar bleibe die wichtigste kurzfristige Unterstützung, die es zu beobachten gelte, und solange der Preis darunter liege, bestehe das Risiko einer stärkeren Korrektur. Die nächste Unterstützungszone sei mit dem 38,2% Retracement des letzten Aufwärtsimpulses, der am 21. Mai begonnen habe, markiert. (18.06.2021/ac/a/m)





