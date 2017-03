Börse Stuttgart-Aktienkurs OVB Holding-Aktie:

18,37 EUR -0,14% (29.03.2017, 13:30)



ISIN OVB Holding-Aktie:

DE0006286560



WKN OVB Holding-Aktie:

628656



Ticker-Symbol OVB Holding-Aktie:

O4B



Kurzprofil OVB Holding AG:



Der OVB Konzern (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B) mit Sitz der Holding in Köln ist einer der führenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung im Jahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allem kundenorientierte Allfinanzberatung privater Haushalte im Mittelpunkt der OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100 leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigen Produkten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden bei der Existenzsicherung und Altersvorsorge, dem Vermögensaufbau, der Vermögenssicherung sowie beim Vermögensausbau. OVB ist aktuell in 14 Ländern Europas aktiv.



Rund 5.000 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 3,27 Mio. Kunden.



2016 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihren Tochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,8 Millionen Euro sowie ein EBIT von 16,5 Millionen Euro. Die OVB Holding AG ist seit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (29.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OVB Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kölner Finanzdienstleisters OVB Holding AG (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B) weiterhin zu kaufen.Die 2016-Zahlen seien erfreulich gewesen. Beim operativen Ergebnis habe man genau die nach den guten Neunmonatszahlen erhöhte Analystenprognose getroffen. Beim Nettogewinn habe man die Analystenprognose sogar deutlich schlagen können. Die Gesamtvertriebsprovisionen des Konzerns seien um mehr als 3% auf knapp 232 Mio. Euro gestiegen. Der operative Gewinn sei überproportional um 18% von 14,0 Mio. Euro auf 16,5 Mio. Euro gestiegen, so wie der Analyst in seinem letzten Update vom 10. November auch erwartet habe.Beim Nettogewinn habe die Gesellschaft von einer Besteuerung profitiert, die unter den Annahmen des Analysten gelegen habe, und einen außerordentlich hohen Gewinnsprung von 9,4 Mio. Euro um 34% auf 12,5 Mio. Euro geschafft. Scharff habe lediglich einen Gewinnsprung auf 11,9 Mio. Euro prognostiziert. Das sehr gute Ergebnis werde dazu genutzt, die Dividende deutlich von 65 Cent auf 75 Cent anzuheben, was beim derzeitigen Kursniveau eine üppige Dividendenrendite von rund 4% bedeute.Das Management sei noch vorsichtig bezüglich der Guidance für 2017 und erwarte einen leichten Umsatzanstieg bei einem lediglich gleich bleibenden operativen Ergebnis.Nach dem sehr erfreulichen Bild der 2016er Geschäftsergebnisse bestätigt Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, sein "buy"-Rating für die OVB Holding-Aktie und erhöht das Kursziel von 22 Euro auf 23 Euro. (Analyse vom 29.03.2017)Börsenplätze OVB Holding-Aktie: