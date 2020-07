Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

41,90 EUR +2,07% (10.07.2020, 17:35)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2019 (per 30. September) weltweit rund 23.500 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de (10.07.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Lichttechnik-Herstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF).ams habe am 06.07. von der EU-Kommission die Freigabe für die Übernahme von OSRAM ohne Auflagen erhalten, womit nun alle Genehmigungen vorliegen würden. Entsprechend habe ams am 09.07. das freiwillige, öffentliche Übernahmeangebot (41,00 Euro je OSRAM-Aktie in bar) vollzogen und halte eigenen Angaben zufolge nun 69% der Stimmrechte von OSRAM (gesamtes OSRAM-Aktienkapital abzgl. OSRAM-Aktien im Bestand von OSRAM). Der OSRAM-Mehrheitsaktionär wolle eigenen Angaben zufolge weitere Schritte im Hinblick auf die Integration von ams und OSRAM zeitnah bekannt geben. Dies stelle nach Meinung von Diermeier keine Überraschung dar, denn bereits im Februar 2020 habe ams die feste Absicht hinsichtlich des Abschlusses eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags (vorangegangener volumengewichteter Dreimonatsdurchschnittskurs der OSRAM-Aktie: 42,20 Euro = Untergrenze der Abfindung) mitgeteilt. Nach Erachten des Analysten stünden die Chancen für die notwendige Mehrheit für einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung von OSRAM gut.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% sein "halten"-Rating für die OSRAM Licht-Aktie. Das Kursziel werde bei 42,20 Euro (wahrscheinliche Höhe der Abfindung im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags) belassen. (Analyse vom 10.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:41,71 EUR +1,34% (10.07.2020, 17:29)