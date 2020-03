Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

27,68 EUR +24,68% (20.03.2020, 10:10)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

28,40 EUR +5,19% (20.03.2020, 10:25)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2019 (per 30. September) weltweit rund 23.500 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (20.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Mit einer Kurs-Rally hätten die Aktien von OSRAM am Freitag im vorbörslichen Handel auf das Festhalten von ams an der Übernahme des Lichtspezialisten reagiert. OSRAM-Aktien seien auf Tradegate um gut 30 Prozent nach oben auf 29 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag geschossen. Der österreichische Hersteller von Sensortechnik biete 41 Euro je OSRAM-Aktie. Die ehemalige Lichttochter von Siemens sei 2013 vom Münchner Technologiekonzern abgespalten worden.OSRAM-Aktien seien zuletzt um mehr als 50 Prozent auf 22,20 Euro eingebrochen und damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt. "Der Ausverkauf belegt, dass man am Markt erhebliche Bedenken hatte, ob der Deal am Ende zustande kommt", habe ein Händler gesagt. Nun dürfte sich entsprechend einige Erleichterung breit machen.Eine Rückkehr des Kurses auf das Niveau des Angebotspreises von 41 Euro sei aber sehr unwahrscheinlich, habe der Händler gesagt. Die Turbulenzen an den Börsen seien derart groß, dass es mit Blick auf ein Gelingen der Übernahme nach wie vor viele Skeptiker geben dürfte. Hinzu komme, dass die absehbare Wirtschaftsschwäche auch bei AMS und OSRAM tiefe Spuren hinterlassen dürfte, welche wiederum die Höhe des Kaufpreises infrage gestellt hätten.Zuletzt habe zudem eine Gewinnwarnung die Aktie von OSRAM belastet. "OSRAM leidet besonders unter der schwachen Nachfrage aus der Automobilindustrie", so Analyst Harald Schnitzer von der DZ BANK. Die Gewinnwarnung reihe sich ein in die der Autohersteller und -zulieferer der jüngsten Zeit. Wie lange der Abwärtstrend noch anhalte, sei gegenwärtig schwer zu sagen.Angesichts der derzeitigen enormen Unsicherheiten am Markt drängt sich ein Einstieg bei OSRAM derzeit nicht aus, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link