Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

34,12 EUR (16.07.2018)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (17.07.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Nach den dramatischen Kursverlusten von knapp 55% im bisherigen Jahresverlauf versuche die OSRAM Licht-Aktie derzeit eine Stabilisierung. Schließlich sei auf ein "Hammer"-ähnliches Candlestickumkehrmuster in der abgelaufenen Woche eine Kerze mit kleinem Kerzenkörper gefolgt. Gleichzeitig sei die Handelsspanne der letzten Woche innerhalb des Pendants der Vorwoche verblieben, sodass ein sog. "Innenstab" entstehe. In der Summe würden sich also die Anzeichen mehren, dass auf Basis des Tiefs vom Januar 2016 (34,25 EUR) der größte Abverkaufsdruck mittlerweile abgearbeitet worden sei.Diesen Eindruck würden auch die quantitativen Indikatoren vermitteln. So habe z. B. der trendfolgende MACD jüngst, auf historisch niedrigem Niveau, ein neues Einstiegssignal generieren können. Gleichzeitig habe der Abstand zwischen der 200-Tage-Linie (akt. bei 61,46 EUR) und der eigentlichen Kursnotiz zuletzt ein Rekordniveau erreicht. Oberhalb der 35 EUR-Marke wäre die eingangs beschriebene "inside candle" nach oben aufgelöst, sodass dann Anleger tatsächlich von einer erfolgreichen Stabilisierung ausgehen könnten. Auf der Unterseite bestünden weitere Rückzugslinien bei 31,54 EUR bzw. 25,31 EUR (Tiefs vom Juli 2018 und Oktober 2014). (Analyse vom 17.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:34,19 EUR -0,35% (17.07.2018, 08:30)