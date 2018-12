Die Experten von WisdomTree Europe hatten befürchtet, dass die mangelnde Kommunikation nach dem ersten Tag der Sitzungen darauf hindeutet, dass die Gruppe keine Einigung erzielt hat. Sie seien auch besorgt gewesen, dass Saudi-Arabien sich dem Druck der USA beugen und nicht auf eine Produktionskürzung drängen könnte. Weit gefehlt. Saudi-Arabien habe die OPEC-Kerngruppe veranlasst, 800 Tausend Barrel pro Tag zu reduzieren, und die zehn Partner der OPEC hätten gesagt, dass sie 400 Tausend Barrel pro Tag nach dem Vorbild der Kerngruppe reduzieren würden. Auf der Pressekonferenz habe Saudi-Arabien recht transparent erklärt, dass es erwarte, dass seine Produktion von 11,2 Millionen Barrel pro Tag auf 10,2 Millionen Barrel pro Tag bis Januar 2019 sinken werde. Das deute darauf hin, dass Saudi-Arabien mehr als nur seinen Teil dazu beitragen werde, die Ziele der Gruppe zu erreichen.



Was die Experten von WisdomTree Europe am meisten beeindruckt hat, war, dass die OPEC und ihre Partner Schritte unternommen haben, um ihre Beziehung zu formalisieren. Das hätten sie bereits im Juni 2018 nicht tun können, als es den Anschein gehabt habe, dass der Zusammenhalt der Gruppe ausfranse. Die OPEC+ habe damit Fortschritte bei der Stärkung ihrer Institution gemacht. Die Formalisierung der Beziehung dürfte die Märkte länger im Gleichgewicht halten.



Der Ölpreis sei am 7. Dezember um zunächst fast 6% angestiegen, habe aber einen Rückgang verzeichnet, so dass der Tag mit knapp 3% Anstieg geendet habe. Die Experten von WisdomTree Europe glauben, dass die Ölpreise weiter steigen müssen, da das Abkommen im Hinblick auf ein ausgeglichenes Marktgleichgewicht sehr positiv erscheint. (13.12.2018/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Da die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) am 6. Dezember keine Ankündigung machte, überraschte sie den Ölmarkt am 7. Dezember positiv, indem sie eine über den Erwartungen liegende Kürzung der Produktion ankündigte, so die Experten von WisdomTree Europe.Die OPEC und ihre Nicht-OPEC-Partner (zusammengefasst unter dem Begriff "OPEC+") würden die Produktion gegenüber den Fördermengen vom Oktober 2018 um 1,2 Millionen Barrel pro Tag senken. Der Markt habe eine Kürzung von rund einer Million Barrel pro Tag erwartet. Während die Quoten einzelner Länder nicht wiederhergestellt worden seien, bedeute die Freistellung von Iran, Venezuela und Libyen (wo die Produktion bereits rückläufig sei), dass die Last dieser Kürzungen auf andere Länder entfalle. Die OPEC verstecke sich also nicht nur hinter den Förderrückgängen, die sich ohnehin aus diesen drei Ländern ergeben würden. Wenn Iran, Venezuela und Libyen die Produktion weiter reduzieren würden, könnte der Rückgang der OPEC+-Produktion insgesamt weitaus höher ausfallen als die im Rahmen der Vereinbarung angekündigten 1,2 Millionen Barrel.