Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die OPEC und die IEA schätzen die Lage am Ölmarkt 2018 weiterhin grundverschieden ein, so die Analysten der Commerzbank.



Die OPEC habe ihre Schätzung für das Nicht-OPEC-Angebot im Jahr 2018 zwar leicht nach oben revidiert. Sie erwarte nun einen Anstieg um 1,15 Mio. Barrel pro Tag. Damit bliebe der Anstieg aber hinter dem der globalen Ölnachfrage zurück. In der Folge steige der Bedarf an OPEC-Öl in diesem Jahr auf 33,1 Mio. Barrel pro Tag. Auf Basis der aktuellen OPEC-Produktion ergebe sich daraus ein Angebotsdefizit von ca. 700.000 Barrel pro Tag. Der im November noch bestehende Lagerüberhang von 133 Mio. Barrel würde innerhalb von 190 Tagen vollständig abgebaut. Allerdings sei die Annahme der OPEC zum Nicht-OPEC-Angebot deutlich zu niedrig.



Die US-Energiebehörde erwarte hier einen Anstieg um gut 2 Mio. Barrel pro Tag. Die Internationale Energieagentur gehe in ihrem heute veröffentlichten Monatsbericht von einem Anstieg um 1,7 Mio. Barrel pro Tag aus, was merklich über dem erwarteten Anstieg der globalen Ölnachfrage liege. Der Bedarf an OPEC-Öl im Jahr 2018 gehe laut Schätzung der IEA auf 32,3 Mio. Barrel pro Tag zurück, liege also deutlich unter der entsprechenden Schätzung der OPEC. Auf Basis der von der IEA für Dezember festgestellten OPEC-Fördermenge wäre der Ölmarkt in diesem Jahr in etwa ausgeglichen, es würde also zu keinem weiteren Lagerabbau mehr kommen. Ende 2017 seien die OECD-Ölvorräte deutlich gefallen. Die Abweichung vom 5-Jahresdurchschnitt habe im November laut IEA noch bei 90 Mio. Barrel gelegen. Im Dezember dürfte sie nochmals gefallen sein. Die Analysten würden die Einschätzung der IEA als realistischer als die der OPEC erachten. (19.01.2018/ac/a/m)





