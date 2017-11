Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise geben im Vorfeld der morgigen OPEC-Sitzung leicht nach, so die Analysten der Commerzbank.Insbesondere Russland habe eine Verlängerung bis Ende 2018 zuletzt kritisch gesehen. Man befürchte zum einen, dass der Preis zu stark steige und damit die Schieferölproduktion noch stärker steigen lasse. Zum anderen sorge man sich über eine ölpreisbedingte Aufwertung des Rubel, was die Wettbewerbsfähigkeit der übrigen russischen Wirtschaft beeinträchtigen könnte.Eine Verlängerung unter Vorbehalt scheine daher ein vernünftiger Kompromiss zu sein. Denn ohne eine Entscheidung morgen dürften die Ölpreise stark unter Druck geraten, was nicht im Interesse der Ölförderländer sein dürfte. Die bisherigen Kürzungen hätten sich aus Sicht der daran beteiligten Länder ausgezahlt. So seien die täglichen Einnahmen der OPEC auf Basis der Oktober-Produktionsdaten wegen des höheren Preisniveaus auf knapp 1,9 Mrd. USD gestiegen. Das seien ca. 300 Mio. USD mehr als im Vorjahresquartal. Gleichzeitig seien die Terminkurven von Brent und WTI in Backwardation, was den von der OPEC als Ziel vorgegebenen Lagerabbau begünstige. (29.11.2017/ac/a/m)