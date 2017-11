Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Highlight der Woche wird an den Rohölmärkten ohne Frage das OPEC-Treffen am kommenden Donnerstag sein, so die Analysten der Nord LB.Das amerikanische Pendant WTI habe kurzzeitig ebenfalls den Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 59,00 USD je Barrel geschafft. Die Resultate des Treffens am Donnerstag könnten für erhebliche Kursbewegungen sorgen. Am Markt scheine derzeit eine Verlängerung um neun Monate bis Jahresende 2018 erwartet zu werden. Sollten sich die Protagonisten lediglich auf sechs Monate einigen können, dürfte dies für Enttäuschungen bei den Marktteilnehmern sorgen. Darüber hinaus müsse der Ausblick auf den künftigen Ausstieg aus dem Abkommen vom Kartell mit Vorsicht kommuniziert werden.Auch ein komplettes Scheitern der Verhandlungen dürfe nicht ausgeschlossen werden. Die Spannungen zwischen den OPEC-Ländern Iran und Saudi Arabien hätten in letzter Zeit deutlich zugenommen. Bei der letzten Vereinbarung seien die Saudis den Iranern sehr weit entgegen gekommen und hätten das Gros der Fördermengenkürzungen übernommen. Allzu generöse Zugeständnisse seien in der aktuellen politischen Lage im Nahen Osten jedoch nicht zu erwarten. Derweil eile die US-Rohölproduktion von Rekord zu Rekord. So sei, getrieben durch die Schieferölproduktion, das Allzeithoch der Vorwoche abermals übertroffen worden und liege nunmehr bei 9,66 Mio. Barrel pro Tag. Daher erwarte man mittelfristig für die Sorte Brent wieder Notierungen unterhalb der Marke von 60 USD je Barrel. (27.11.2017/ac/a/m)