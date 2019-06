OPEC+ werde zwar die Rohölpreise stützen, der Iran könnte sie jedoch massiv in die Höhe schnellen lassen. Vieles hänge davon ab, ob und wie die USA und der Iran ihre Streitigkeiten beilegen würden. US-Präsident Donald Trump stünden hierfür zwei Möglichkeiten zur Verfügung, wie er auf die angeblichen Tanker- und Drohnenangriffe in der Straße von Hormuz reagieren könne: Einen militärischen Gegenangriff oder die Verhängung weiterer Sanktionen. Beide Möglichkeiten seien jedoch für Donald Trump problematisch; für den Rohölpreis dagegen förderlich. Eine militärische Reaktion vonseiten der USA würde für ihn bedeuten, eines seiner Wahlversprechen "America First" zu brechen. Darüber hinaus sei es eher unwahrscheinlich, dass eine militärische Antwort den Iran an den Verhandlungstisch bringen werde.



Das kleinere Übel der beiden Möglichkeiten und die wahrscheinlichere Alternative sei die Verhängung zusätzlicher Wirtschaftssanktionen gegen den Iran. Wie wirksam diese sein würden, sei jedoch fraglich, da der wirtschaftliche Druck auf den Iran durch US-Sanktionen fast schon ein Maximum erreicht habe. Im Vergleich zu einem offenen militärischen Konflikt biete diese Strategie jedoch zumindest die Chance, dass der Iran die Verhandlungen wieder aufnehme, wenn auch nur in begrenztem Rahmen. Infolgedessen sei das wahrscheinlichere Ergebnis, dass man in nächster Zeit öfter störende Ereignisse rund um die Straße von Hormuz sehen werde, die schließlich eine militärische Reaktion der USA erzwingen würden.



Bei all diesen Szenarien sei das bestmögliche Ergebnis, auf das der Iran derzeit hoffen könne, dass wiederholte Unterbrechungen der Rohölversorgung für die Welt zu kostspielig würden, sodass sich die USA zum Rückzug gezwungen sähen oder China, Europa und andere Länder sich dazu genötigt fühlen würden, die US-Sanktionen zu umgehen, indem sie die eigenen Rohölimporte aus dem Iran erhöhen würden. In diesem Zusammenhang gebe es einige wichtige Daten und Fakten zu beachten, die einen großen Einfluss darauf haben würden, welche Schritte der Iran als nächstes unternehme:



28. und 29. Juni, G20-Gipfel: Der Iran habe in China erhebliche Mengen an Rohöllagerbeständen aufgebaut, die relativ einfach an China verkauft werden könnten, wenn China die US-Sanktionen (und damit das Euro-Dollar/SWIFT-Zahlungssystem) umgehen wolle. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiere, hänge vom Ergebnis der Verhandlungen zwischen den USA und China ab. Eine Eskalation des Handelsstreites zwischen beiden Ländern würde sicherlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Chinesen das Euro-Dollar/SWIFT-Zahlungssystem umgehen würden, indem sie einen alternativen Transaktionsmechanismus einführen würden. Die Experten von Vontobel Asset Management würden jedoch erwarten, dass auf dem G20-Gipfel eine freundliche Begegnung zwischen Donald Trump und Xi Jinping stattfinde, die eine Eskalation des Handelskrieges vorerst unwahrscheinlich mache.



7. Juli, Iran-Frist: Der Iran habe der EU eine Frist gegeben, um eine Antwort auf den Rückzug der USA aus dem iranischen Atomabkommen zu finden. Sollte sich die EU in Schweigen hüllen, könnte sich der Iran versucht fühlen, die Erdölverschiffung über die Straße von Hormuz weiter zu unterbrechen. Selbst wenn eine Möglichkeit zur Umgehung des Euro-Dollar/SWIFT-Zahlungssystems gefunden werde, sei es eher unwahrscheinlich, dass die EU den Iran ausreichend in wirtschaftlicher Hinsicht unterstützen könne. Sollten die Angriffe in der Straße von Hormuz im Juli fortgesetzt werden, würde dies ein klares Signal an die Reeder senden, dass die Sicherheit beim Passieren der Straße von Hormuz nicht gewährleistet werden könne, solange die iranischen Ölexporte begrenzt seien. (28.06.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Organisation erdölexportierender Länder, kurz OPEC, hat keine andere Wahl, als die Kürzung der Ölfördermengen in ihren nächsten Sitzungen am 1. Juli (OPEC) und 2. Juli (OPEC+) auf unbestimmte Zeit zu verlängern, so Jon Andersson, Head of Commodities bei Vontobel Asset Management.Die Produktionskürzungen seien notwendig, um den Ölpreis zu stützen, der zuletzt aufgrund von globalen Rezessionsschwankungen und Handelskriegsängsten zwischen den USA und China unter Druck geraten sei. Die Erwartung, dass weitere Kürzungen der Ölfördermengen vorgenommen würden, sei jedoch unbegründet. Nur wenn die OPEC davon ausgehe, dass sich die Rohölnachfrage, wie im Falle eines ausgewachsenen Handelskrieges zwischen den USA und China, deutlich abschwächen werde, könnten sich die Mitgliedsstaaten dazu gezwungen sehen, weitere Kürzungen vorzunehmen. Wahrscheinlicher sei jedoch, dass sich die OPEC auf die Einhaltung der Produktionsquoten konzentrieren werde. Das bedeute, den Druck auf den Irak und einige andere Quotenbetrüger zu erhöhen, damit die vereinbarte Ölfördermenge zumindest in der zweiten Jahreshälfte eingehalten werde.Zudem könnten sich nach dem geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in Osaka die Befürchtungen einer Verschlechterung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China auflösen und den Ölpreis ankurbeln, der in relativ kurzer Zeit frühere Höchststände von 75 US-Dollar pro Barrel erreichen könnte. In der zweiten Jahreshälfte könnte sich außerdem die Ölpreiserholung aufgrund von drei wichtigen Aufwärtsindikatoren noch verstärken: 1. Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China; 2. Verordnung der internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), die die Reedereien zwinge, qualitativ hochwertigeren Kraftstoff zu verwenden; 3. Mögliche Versorgungsunterbrechungen im Nahen Osten aufgrund von schlechter werdenden Beziehungen zwischen den USA und dem Iran.