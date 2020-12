Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise kletterten in der vergangenen Woche noch einmal um anderthalb USD auf 49 USD pro Barrel; ein Plus von 9,9%, so die Analysten der Nord LB.



Im Wochenverlauf seien im Anschluss an das OPEC+ Treffen sogar 50 USD pro Barrel (Brent) gezahlt worden. Die Kurse seien dann allerdings wieder abgebröckelt und an diesem Montag sei auf 48,50 nach unten gegangen. Der Ölmarkt habe damit insgesamt positiv auf die Entscheidung der OPEC+ reagiert, die Förderung ab Januar um 500.000 Barrel pro Tag auszuweiten. Offenbar habe man schlimmeres erwartet. Im Raum habe gestanden, die Ölproduktion um 2 Mio. Barrel pro Tag zu erhöhen, wie ursprünglich im April dieses Jahres vereinbart. Im Vorfeld habe es gar Anzeichen für ein Scheitern der Verhandlungen gegeben, was den teilnehmenden Staaten u.U. erlaubt hätte, nach Belieben zu pumpen. Die abgemachte halbe Million Barrel mehr scheine nun eine Menge zu sein, von der geglaubt werde, dass der Markt sie aufnehmen könne. Beobachter würden davon ausgehen, dass sich das Defizit zwischen Produktion und Verbrauch trotzdem verkleinere und die - immer noch auf historisch hohen Niveaus liegenden - Lagerbestände weiter reduziert werden könnten. Das Wichtigste sei aber sicherlich gewesen, dass man sich überhaupt habe einigen können. Der Kompromiss habe nach langen Verhandlungen auch erreicht werden können, weil man sich darauf verständigt habe, ab sofort noch mehr auf Sicht zu fahren.



Zukünftig würden sich alle 23 Minister monatlich treffen und nicht nur das siebenköpfige "Joint Ministerial Monitoring Committee" wie bisher. Man möchte offenbar volle Handlungsfreiheit haben, je nachdem wie die Lage es erfordere. Angesichts der aktuellen Entwicklung an der Corona-Front sei das wenig verwunderlich. Die gegenwärtige Situation werde, zumindest in den entwickelten Ländern, eher schlechter: Steigende Infektionszahlen, striktere Lockdowns, verlängerte Maßnahmen. Die meisten von diesen würden auf eine Reduzierung der persönlichen Kontakte zwischen den Menschen und damit auf die Mobilität zielen, die wiederum den größten Teil der Ölnachfrage ausmache. Die Aussicht auf die Wirkung von Impfstoffen helfe da erst einmal nur bei der Stimmung. Da hätten die positiven Nachrichten über die konjunkturelle Entwicklung in China zwar wenig geholfen, würden aber zeigen, dass es auch einmal schnell gehen könne. Das Land habe im November knapp 10% mehr als im Vormonat und nun nur 0,8% weniger als im Vorjahr importiert. Ausgehend von der Erwartung eine stärkeren Anhebung der OPEC+ Förderung gehen die Analysten der Nord LB mit ihrer Prognose kurzfristig leicht nach oben. (07.12.2020/ac/a/m)



