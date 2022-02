Börse Frankfurt-Aktienkurs OMV ADR-Aktie:

54,00 EUR 0,00% (03.02.2022, 08:04)



Nasdaq OTC-Aktienkurs OMV ADR-Aktie:

61,11 USD -2,21% (03.02.2022, 15:37)



ISIN OMV ADR-Aktie:

US6708755094



WKN OMV ADR-Aktie:

797726



Ticker-Symbol OMV ADR-Aktie:

OMVI



Nasdaq OTC-Symbol OMV ADR-Aktie:

OMVKY



Kurzprofil OMV AG:



Die OMV (ISIN: US6708755094, WKN: 797726, Ticker-Symbol: OMVI, Nasdaq OTC Symbol: OMVKY) fördert und vermarktet Öl und Gas sowie chemische Lösungskonzepte in verantwortlicher Weise und entwickelt innovative Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft. Mit einem Konzernumsatz von 17 Mrd. EUR und einem Mitarbeiterstand von rund 25.000 (inkl. Borealis) im Jahr 2020 ist die OMV eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.



Die OMV unterstützt den Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft und hat messbare Ziele für die Reduzierung der CO2-Intensität und die Einführung neuer Energie- und petrochemischer Lösungen festgelegt. (03.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie von OMV (ISIN: US6708755094, WKN: 797726, Ticker-Symbol: OMVI, Nasdaq OTC Symbol: OMVKY) unter die Lupe.Die teilstaatliche OMV habe heute die Zahlen für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. dabei sei ein Gewinn von 2,8 Milliarden Euro für 2021 bekannt gegeben worden - fast zweimal so hoch wie im Vorjahr. Dank höherer Öl- und Gaspreise und gestiegener Gasverkäufe habe der Umsatz auf 35,56 Milliarden Euro mehr als verdoppelt werden können.Indes wolle der österreichische Energiekonzern angesichts der jüngsten EU-Entscheidung zu Erdgas-Investitionen auch künftig stark auf diese fossile Energiequelle setzen. Die Kommission habe am Mittwoch einen Rechtsakt angenommen, mit dem Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke in der Europäischen Union unter bestimmten Auflagen als klimafreundlich gelten sollten.Die OMV habe voriges Jahr täglich 486.000 Barrel gefördert. Gas habe mehr als die Hälfte der Menge ausgemacht, der Rest sei Öl gewesen. "Wir werden weiterhin an dieser Übergewichtung von Gas in unserem Portfolio arbeiten", so Stern. Sorgen, dass der Konflikt um die Ukraine zu Ausfällen bei russischen Gaslieferungen führen könnte, habe der Vorstandschef nicht geteilt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OMV ADR-Aktie: