WKN OHB-Aktie:

593612



Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol OHB-Aktie:

OHBTF



Kurzprofil OHB SE:



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) mit Hauptsitz in Bremen ist der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands.



In zwei Unternehmensbereichen bedienen wir unsere internationalen Kunden mit anspruchsvollen Lösungen und Systemen. Unsere 35-jährigen Erfahrung im Bereich der Hochtechnologie sowie der Bündelung von Raumfahrt- und Telematik-Kompetenzen, sorgen für eine herausragende Positionierung des Konzerns als eine der bedeutenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrt- und Hightech-Industrie.



Die Gesamtleistung des Konzerns belief sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2015 auf 730 ‎Millionen Euro, der Umsatz betrug 720 Millionen Euro. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 und der ‎Einbeziehung des Segmentes Raumfahrt in den OHB-Konzern im Jahr 2002 hat sich die ‎Gesamtleistung auch durch die Akquisition von MT Aerospace AG im Jahr 2005, Kayser-Threde ‎GmbH (zum 01.09.2014 mit der OHB System AG verschmolzen) im Jahr 2007, CGS S.p.A. im Jahr 2009, Antwerp Space N.V. im Jahr 2010 und OHB Sweden AB im Jahr 2011 von 15,0 Millionen ‎Euro (2001) auf über 700 Millionen Euro gesteigert. Die OHB SE beschäftigt derzeit weltweit rund 2.200 ‎Mitarbeiter.‎ (07.12.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - OHB-Aktie: Das Orderbuch schwillt weiter an - AktienanalyseDie OHB-Aktie (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) holt Luft, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Bei OHB gehe es Schlag auf Schlag. Nach einem Großauftrag durch die die Europäische Kommission sei dem Raumfahrtkonzern nun von der zuständigen Stelle der Bundesrepublik Deutschland der Zuschlag für die Realisierung eines Satellitensystems zur weltweiten elektro-optischen Aufklärung erteilt worden. "Wir sind sehr stolz darauf, dass die Bundesrepublik Deutschland uns das Vertrauen geschenkt hat, nach SAR-Lupe und SARah ein weiteres satellitengestütztes Aufklärungssystem zu liefern", sage Vorstandschef Marco Fuchs. "Damit ist OHB kompetenter Technologiepartner der Bundesrepublik sowohl für radarbasierte als auch für elektro-optische Aufklärung." Das Projekt sei bis zu 400 Mio. Euro schwer. Somit schwelle das ohnehin schon prall gefüllte Orderbuch der Bremer weiter an. Per 30. September habe der Konzern Aufträge im Volumen von knapp 2,05 Mrd. Euro in den Büchern stehen gehabt. Dadurch sei eine hohe Auslastung gesichert.In den ersten neun Monaten 2017 habe OHB ein Umsatzplus von sieben Prozent auf 541 Mio. Euro erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei um 10,8 Prozent auf 31,7 Mio. Euro gestiegen. Entsprechend habe die EBIT-Marge von 5,6 Prozent auf 5,9 Prozent zugelegt. Für das Gesamtjahr erwarte der Vorstand eine Gesamtleistung von 800 Mio. Euro und ein EBIT von 44 Mio. Euro. Aufgrund des hohen Auftragsbestands und des positiven Ausblicks gehe der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln werde. Inzwischen hat der aktivistische US-Investor Guy Wyser-Pratte den größten Teil seines OHB-Pakets verkauft, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 48/2017)XETRA-Aktienkurs OHB-Aktie:42,98 EUR -0,62% (07.12.2017, 15:53)ISIN OHB-Aktie:DE0005936124