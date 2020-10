Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (22.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Trotz der globalen Auswirkungen der Coronakrise habe Nynomic seine erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und Umsatz und Gewinn deutlich erhöhen können. Die Jahresprognose sei angehoben worden. Analysten würden den Daumen heben. Der Real-Depot-Wert dürfte nun wieder Fahrt aufnehmen und ein neues Rekordhoch ansteuern.Das Unternehmen habe den Umsatz in den ersten neun Monaten um 24 Prozent auf 56,2 Mio. Euro gesteigert. Der Q3-Umsatz habe mit 19,3 Mio. Euro ebenfalls 21 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.Das EBIT für die ersten neun Monate sei um 19 Prozent auf 5,6 Mio. Euro gestiegen. In Q3/2020 habe das operative Ergebnis sogar 82 Prozent über dem Vorjahreswert bei 2,0 Mio. Euro gelegen.Nynomic biete die gesamte Wertschöpfungskette der permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik an. Die Norddeutschen würden dabei ein klares Vermarktungskonzept als Systemanbieter von der Komponente bis zum Gerät verfolgen. Auf Basis einer breiten Technologieplattform mit intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme samt Auswertung würden sich die Produkte und Lösungen in viele Anwendungsbereiche skalieren lassen. Passend dazu sei der Auftragsbestand zum 30. September um 28 Prozent auf 43,8 Mio. Euro gesteigert worden.Angesichts der guten Entwicklung habe der Vorstand die Jahresprognose hochgesetzt und rechne 2020 nun mit einem Umsatz von 75 Mio. Euro (bisher: 70 Mio. Euro / Vorjahr: 64,8 Mio. Euro) bei einer EBIT-Marge von nach wie vor rund zehn Prozent.DER AKTIONÄR halte bei dem Hot-Stock an seiner positiven Einschätzung fest. Nynomic überzeuge mit seiner hohen Expertise in vielen wachstumsstarken Nischen der optischen Messtechnik. Es dürfte nicht lange dauern, bis weitere Investoren auf diesen Spezialwert aufmerksam werden und zugreifen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die günstig bewertete Aktie sollte mit dem Rückenwind durch die Prognoseanhebung daher ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Analysten sähen die Aktie aktuell erst bei 31 Euro fair bewertet. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot auf dieses Szenario. (Analyse vom 22.10.2020)