Pierre Gröning und Henrik Markmann, Aktienanalysten der Montega AG, empfehlen die Aktie trotz des derzeit verhaltenen Sentiments insbesondere im Hinblick auf die mittelfristig substanziellen Wachstumsperspektiven durch Spectral Engines und die jüngst erworbene LemnaTec vor allem langfristig orientierten Investoren weiter zum Kauf. Die mittelfristigen Umsatz- und Ergebnisbeiträge von LemnaTec würden zu einem leicht erhöhten Kursziel von 31,00 Euro (vorher: 30,00 Euro) führen. (Analyse vom 13.08.2019)



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) wurde 1995 unter dem Namen m-u-t GmbH mit Firmensitz in Wedel bei Hamburg gegründet und hat sich seitdem zu einem international bekannten High-Tech-Unternehmen entwickelt. Im Rahmen der Wachstumsstrategie wurde die m-u-t GmbH in 2007 in die Aktiengesellschaft m-u-t AG umgewandelt und im Juli 2007 erfolgte das Listing an der Deutschen Börse. In 2014 wurde das operative Geschäft der m-u-t AG in die m-u-t GmbH ausgelagert, um der weiteren Fokussierung der m-u-t AG als reine strategische Finanzholding Rechnung zu tragen. Im Juni 2018 wurde auf Beschluss der Hauptversammlung der Name der m-u-t AG in Nynomic AG geändert.



Die Nynomic AG ist Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die smarten Photonik-Lösungen bauen auf einer Technologieplattform basierend auf spektraler Sensorik auf. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar.



Nynomic nutzt einen auf Miniaturisierung begründeten Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Gesellschaft fokussiert sich zunehmend auf konjunkturrobuste unabhängige Märkte als Komplettanbieter in den Segmenten Life Science, Green Tech und Clean Tech. Die Nynomic AG hat ein klares Vermarktungskonzept als Systemanbieter von der Komponente bis zum Gerät. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften global aufgestellt. Im Rahmen der Umsetzung der Buy-and-Build Strategie plant sie überproportionales Wachstum und zunehmende Synergie-Effekte zur Steigung der Profitabilität im Konzern.



Die Nynomic AG fokussiert ihr Geschäft auf drei wachstumsstarke Märkte: Life Science mit dem Schwerpunkt Medizintechnik, Green Tech mit Anwendungen in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelttechnik sowie Clean Tech mit sehr breitgefächerten Applikationsfeldern im gesamten Industriesektor, beispielsweise im Bereich Transportation. (13.08.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning und Henrik Markmann, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe gestern mit dem Erwerb der LemnaTec GmbH einen weiteren Schritt der eigenen Buy-and-Build-Strategie verkündet. Bei erfolgreicher Integration würde das Target die Technologiekompetenz des Konzerns nach Erachten der Analysten sinnvoll erweitern. Die bevorstehenden H1Zahlen dürften aufgrund des eintrübten Branchenumfelds indes verhalten ausfallen.Übernahme erfolge aus Insolvenzverfahren heraus: Die als Asset Deal finanzierte Akquisition (Kaufpreis MONe: 0,6 Mio. Euro) habe aufgrund eines Insolvenzverfahrens bei LemnaTec noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gläubigerausschusses gestanden, die nun erfolgt sei. So habe das in den letzten Jahren defizitäre Target (Jahresfehlbetrag i.H.v. insgesamt 13,5 Mio. Euro in 2015-2017) im Juni einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt. Nach Angaben des Unternehmens sei die Finanzierung der Gesellschaft durch den Verlust eines Großprojekts und Verzögerungen bei geplanten Großaufträgen über Q3 2019 hinaus nicht mehr sichergestellt gewesen, da Bemühungen um eine Überbrückungsfinanzierung nicht fristgerecht hätten abgeschlossen werden können. Die eingetretene Schieflage habe Nynomic somit eine Übernahme zu einem attraktiven Kaufpreis (MONe: EV/Umsatz 0,1-0,2x) ermöglicht.Strategisch guter Fit mit nachhaltigen Wachstumsaussichten: Als Spezialist für Hardware- und Softwaresysteme im Bereich der digitalen Pflanzenphänotypisierung habe sich LemnaTec in einem aussichtsreichen Zukunftsmarkt der Agrarindustrie positioniert. Im Kern würden die Lösungen des Unternehmens dank komplexer Sensorik die kontaktlose Analyse von Pflanzen ermöglichen, mit Hilfe derer essenzielle Wachstums- und Qualitätseigenschaften (u.a. Größe, Form und Farbe als Merkmale für Spross- und Wurzelwachstum) ebenso bestimmt werden könnten wie physiologische Parameter (u.a. Wasser- und Nährstoffgehalt der Blätter oder Photosynthese). Derartige Analysen würden in der modernen industriellen Landwirtschaft fundamentale Indikatoren für die Züchtung und Optimierung des Saat- und Ernteguts liefern, wodurch sich die Anwendungsbereiche von der Agrochemie über die Agrar- und Pflanzenforschung bis hin zur praktischen Züchtung erstrecken würden und Kleinanwendungen im Labor wie auch Großinstallationen für Gewächshäuser und Freifeldanlagen umfassen würden.Die Technologie stellt nach Erachten der Analysten eine sinnvolle Erweiterung von Nynomics Produktpalette im Agrarbereich dar, während die Integration von LemnaTec in die Strukturen des Konzerns spürbare Synergien vor allem im internationalen Vertrieb zur Folge haben dürfte. In Anbetracht einer Konsolidierung ab August mit einer Fortführung des laufenden Geschäfts ohne Veränderungen bei Management, Personal und Standort würden die Analysten für das aktuelle Jahr mit einem Umsatzbeitrag von rund 1 Mio. Euro und einem nahezu ausgeglichenen Ergebnis auf EBIT-Ebene rechnen. Nach einem avisierten Erlös von 5 bis 7 Mio. Euro in 2020 (MONe: 5,5 Mio. Euro bei hoher einstelliger EBIT-Marge) dürfte das Unternehmen unter dem Dach von Nynomic nach Erachten der Analysten in der Lage sein, ein jährliches Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich bei einer sukzessiven Margenausweitung auf das konzernweite Ziel von 15% zu realisieren.Neben der vermeldeten LemnaTec-Übernahme stehe mit der Verkündung der Halbjahresergebnisse noch im August weiterer operativer Newsflow bevor. In Anbetracht der seit Monaten eingetrübten Investitionsbereitschaft in einigen der von Nynomic adressierten Endmärkten (v.a. Halbleiterindustrie und Agrarwirtschaft) dürften diese insgesamt verhalten ausfallen.Während der Auftakt im vergangenen Geschäftsjahr von der erstmaligen Konsolidierung von LayTec profitiert habe und Q1 2018 als bisher stärkstes Quartal der Firmengeschichte folglich eine hohe Vergleichsbasis dargestellt habe, dürften sich die bereits zu Jahresbeginn erkennbare Zurückhaltung bei der Investitionsbereitschaft in der Halbleiterindustrie sowie Bestellverzögerungen einiger Schlüsselkunden in das zweite Halbjahr hinein auch in Q2 bemerkbar gemacht haben. Die fehlenden Skaleneffekte durch das niedrigere Umsatzniveau sollten in der Folge zu einem überproportionalen EBIT-Rückgang geführt haben. Darüber hinaus müsste die Konsolidierung der im Mai 2018 erworbenen Spectral Engines als zusätzliche Belastung aufgetreten sein, da die Gesellschaft im abgelaufenen Quartal aufgrund des noch im Hochlauf befindlichen Bestellvolumens vom Großprojektpartner Bosch-Siemens-Haushaltsgeräte (BSH) nach Erachten der Analysten noch nicht profitabel gewesen sein dürfte.Hochlauf der Auslieferungen von Spectral Engines als positiver Treiber für H2: Neben dem soliden Auftragsbestand i.H.v. 36,0 Mio. Euro per Ende Q1 dürfte insbesondere der fortwährende Roll-out des "X-Spect"-Scanners von BSH für positive Impulse im weiteren Jahresverlauf sorgen. Dieser habe sich durch den verspätet erfolgten Launch Mitte März im ersten Halbjahr vor allem mit noch niedrigem Bestellvolumen und erhöhten Kosten durch Vertriebsaktivitäten niedergeschlagen. Letztere sollten nun jedoch zu einer spürbaren Nachfragebelebung führen (MONe: Umsatzvolumen im niedrigen siebenstelligen Bereich in H2 2019).Im Hinblick auf die sich abzeichnende Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr erscheine die vom Management avisierte Guidance (Umsatz 67,0 bis 70,0 Mio. Euro, EBIT 8,0 bis 10,5 Mio. Euro) nach Einschätzung der Analysten insgesamt weiterhin erreichbar, wenngleich sie entsprechend ihrer bereits zuvor eingenommenen Positionierung von einem Jahresergebnis in der unteren Hälfte der kommunizierten Bandbreite ausgehen würden. Ihre Schätzungen hätten die Analysten im Wesentlichen hinsichtlich der Integration von LemnaTec angepasst.Die von den Analysten erwarteten durchwachsenen Halbjahresergebnisse dürften verdeutlichen, dass auch Nynomic sich dem eingetrübten Branchenumfeld und den für das Projektgeschäft typischen Schwankungen nicht entziehen könne. Unter anderem lasse der bereits nach Q1 weiterhin solide Auftragsbestand nach Erachten der Analysten jedoch auf ein stärkeres H2 schließen, das dem Management die Erreichung der Jahresziele nach wie vor ermöglichen dürfte. Darüber hinaus sei dem Unternehmen mit der Übernahme von LemnaTec ein weiterer Schritt im Rahmen seiner Buy-and-Build-Strategie gelungen, mit dem die Technologiekompetenz des Konzerns innerhalb eines wachstumsstarken Zukunftsmarktes nach Erachten der Analysten sinnvoll erweitert werde.