Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (14.09.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe letzte Woche die Ausweitung der Technologiepartnerschaft mit Agri Advanced Technologies (AAT) verkündet, die als Tochter der global tätigen EW Group agiere ("Erich Wesjohann Gruppe", u.a. Weltmarktführer im Bereich der Geflügelzucht). Während erste Erlösbeiträge aus kurzfristigen Projekten bereits nächstes Jahr realisiert werden dürften, sei die engere Bindung an diesen "Leuchtturmkunden" ein erneuter Beleg für Nynomics hohe Lösungskompetenz und besitze nach Erachten des Analysten vor allem langfristig überaus attraktive Perspektiven.Innerhalb der EW Group konzentriere sich AAT auf die Entwicklung von speziellen Anwendungstechnologien für die Tierzucht und -haltung (u.a. Sortier-und Impfmaschinen für Geflügel oder technische Lösungen zur Futterdesinfektion). Nach ersten gemeinsamen Projekten in den vergangenen beiden Jahren (MONe: Umsatz im niedrigen sechsstelligen Bereich p.a.) ziele eines der nun verkündeten Leitprojekte auf die von AAT beauftragte Entwicklung einer vollautomatischen spektroskopiebasierten Lösung zur Bestimmung des Geschlechts von Hühnerküken zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits im Ei ("in ovo").Damit adressiere Nynomic ein innovatives Anwendungsfeld, das nicht zuletzt durch den jüngst vorgestellten Gesetzentwurf zum Verbot des "Kükentötens" in Deutschland ab Ende 2021 eine ausgeprägte rechtliche ebenso wie industrielle Relevanz aufweise und für Brütereien angesichts von rund 44 Mio. getöteten Küken p.a. allein in Deutschland von zentraler Bedeutung sei. Dabei biete AAT bereits heute auf Basis spezialisierter Messtechnik die weltweit erste praxistaugliche nicht-invasive Lösung, die derzeit bei minimaler Fehlerquote (< 5%) dem Durchsatz von modernen Brütereien gerecht werden könne (> 20.000 geprüfte Eier pro Stunde und Maschine). Da die Messung bis dato jedoch erst am 7.-15. Bebrütungstag zuverlässig sei und gemäß Gesetzentwurf ab 2024 nur noch Methoden mit Wirksamkeit vor dem siebten Tag zugelassen seien, möchten AAT und Nynomic diese bisherige "Brückentechnologie" mit einer Weiterentwicklung als Pioniere ablösen. In Anbetracht der hierfür benötigten hochpreisigen Spektrometer und der Absicht der EW Group, die Geräte weltweit zu vermarkten, dürfte das Erlöspotenzial für Nynomic perspektivisch im deutlich siebenstelligen Bereich liegen.Die intensivierte Partnerschaft mit der EW Group bekräftige die positive Sicht des Analysten auf Nynomics nachhaltige Wachstumsperspektiven und belege einmal mehr die Fähigkeit des Konzerns, verschiedenste industrielle Problemfelder mit innovativen Lösungen gezielt zu adressieren.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, ist unverändert optimistisch und bestätigt das Rating "kaufen" und das Kursziel von 31,00 Euro. (Analyse vom 14.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link