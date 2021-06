Bild von Buffik auf Pixabay

Ständig neue Anbieter fordern hohe Investitionskosten

Die Möglichkeit sich bei allen Anbietern in minutenschnelle anmelden zu können und diese Möglichkeit 24 Stunden am Tag nutzen zu können, setzt eine besondere Dynamik frei. Die Kunden können sich mithilfe eines Smartphones innerhalb Minuten für einen neuen Anbieter entscheiden, wenn diese ein neues und interessantes Angebot machen. Anbieter können innerhalb von Tagen eine große Anzahl von Kunden verlieren und wenn sie nicht schnell reagieren, kann dies katastrophale Auswirkungen haben.



Für Investoren heißt das, das sie sich nicht auf historische Kursdaten verlassen können, wenn Sie ein Unternehmen aus der Sportwetten-Branche bewerten. Die traditionellen Analysen sind in diesem schnellen und sensiblen Markt nicht besonders hilfreich. Sie müssen sich an dem aktuellen Unternehmen orientieren, ob es konkurrenzfähig und zukunftsfähig ist.



Wie können Aktien von seriösen Wettanbieter identifiziert werden?

Wie schon vorher erwähnt, können sich Investoren nicht einfach auf die historischen Daten verlassen, wenn Sie Unternehmen aus der Wettanbieter-Industrie identifizieren wollen. Die historische Kursentwicklung kann nur einen Eindruck auf die konkurrenzfähig des Unternehmens geben. Wenn das Unternehmen schon einige Jahre auf dem Markt ist und sich erfolgreich gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat, muss es sich eingehend mit der Neuentwicklung von Angeboten und guten Quoten beschäftigt haben.



Während bei normalen Aktiengesellschaften ein volatiler Aktienkurs normalerweise Investoren abschreckt, kann diese Information bei Unternehmen aus der Wettanbieter-Branche auch anders ausgelegt werden. Solange der Kursverlauf eine positive Tendenz aufweist, kann ein volatiler Aktienverlauf auch zeigen, dass das Unternehmen aktiv an der Verbesserung und Innovation der Angebote arbeitet. Es kann ein Anzeichen dafür sein, das die Entwicklung konstant die Kompetenz beobachtet und auf Neuvorstellungen schnell reagiert.



Steigen die Aktienkurse auch mit den Umsätzen auf dem Sportwetten Markt?

Normalerweise steigen die Aktienkurse der Aktiengesellschaften auch mit steigenden Umsätzen der Unternehmen. Aber auch hier unterscheidet sich der Wettanbieter-Markt von den normalen Unternehmen, die Aktien an den Börsen anbieten. Gesteigerte Umsätze bedeuten in diesem Markt nicht unbedingt, dass ein Anbieter erfolgreich ist. Die Kunden erwarten von ihren Anbietern heutzutage die besten Quoten. Dies führt unweigerlich zu niedrigeren Gewinnmargen, wenn die Kunden an das Unternehmen gebunden werden sollen. Außerdem erwarten die Kunden von den Wettanbietern konstant neue Handelsmöglichkeiten, was die Entwicklung von Apps und neuen Webangeboten voraussetzt. Dies ist immer mit hohen Kosten verbunden, die attraktive Wettanbieter von der Konkurrenz absetzen.



Wie Sie sehen, ist es nicht einfach in die umkämpfte Wettanbieter-Industrie zu investieren. Es werden eingehende Analysen vorausgesetzt um die interessanten Investitionskandidaten zu identifizieren. Außerdem müssen Investoren konstant den Markt beobachten, damit sie langfristig erfolgreich sein können. (25.06.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Sportwetten Industrie boomt in ganz Europa. In diesem Jahr sollen bis zu 30 Milliarden Euro mit Sportwetten umgesetzt werden und der Markt soll jedes Jahr um 15% anwachsen. Auch in Deutschland wird dieser Freizeitvertrieb immer populärer. In diesem Jahr soll schon ein Umsatz von bis zu 7 Milliarden Euro erzielt werden, eine zukunftssichere Industrie, die jeder Investor genau beobachten sollte.Bei solch hohen Umsatzsteigerungen ist es nicht verwunderlich, dass sich immer mehr Investoren für die Industrie interessieren, die mit Sportwetten, Live Wetten Fußball und anderen Quoten-Wetten so gute Erträge erzielt. Aber selbst in solch einer attraktiven Industrie gibt es einige Unternehmen, die sich von der großen Maße absetzen.Aktuell wird die Industrie von einigen wenigen Unternehmen dominiert. Da das Geschäft mit den Sportwetten aber so attraktiv ist, entstehen fast wöchentlich neue Anbieter, die den Platzhirschen den Platz streitig machen wollen. Dies setzt die Marktführer unter Druck, sie müssen konstant in neue Angebote investieren und sich als sehr kreativ erweisen, damit sie den Neueinsteigern kein Stückchen von dem großen Kuchen abgeben müssen. Die Marktführer werden dazu gezwungen konstant neue Angebote zu machen, damit sie ihre Kunden an sich binden können.