Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

45,185 EUR +0,68% (18.03.2019, 14:08)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

45,275 EUR +1,12% (18.03.2019, 14:27)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (18.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Insulin-Herstellers Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Aktie könnte sich derzeit kaum besser entwickeln. Seit Wochen klettere das Papier peu à peu nach oben. Am heutigen Montag sei der Aktie sogar der Sprung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 337,15 Dänischen Kronen gelungen. Auch die Meldung, dass der israelische Pharmakonzern Teva in den USA einen Sieg im Patenstreit mit Novo Nordisk errungen habe, könne der starken Entwicklung keinen Abbruch verleihen. Teva dürfe nun ab dem 22. Dezember 2023 ein Nachahmerprodukt zum Diabetesmedikament Victoza auf den Markt bringen. Wie Novo Nordisk in einer Pressemitteilung erkläre, sei unter bestimmten Umständen auch eine frühere Lancierung möglich, allerdings nicht vor dem 22. März 2023.Deutlich mehr Aufmerksamkeit gelte hingegen der Entwicklung des neuen Hoffnungsträgers, der oral verfügbaren Variante von Semaglutide. Hier habe Novo Nordisk vor Kurzem erneut erstklassige Studienergebnisse veröffentlichen können. Semaglutide habe in Kombination mit einem SGLT-2-Inhibitor im Vergleich zu einem Placebo sowohl beim Hauptziel, der Senkung des Blutzucker-Langzeitwerts, als auch beim wichtigen Nebenziel, der Gewichtsreduktion, statistisch signifikante Überlegenheit erzielen können. Die Einreichung des Zulassungsantrags dürfte demnächst erfolgen.Alles spreche für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. Die Überprüfungszeit könnte sich dadurch auf rund sechs Monate reduzieren und damit den Weg für eine mögliche US-Zulassung Ende des dritten Quartals 2019 ebnen, so Goldman Sachs-Analyst Keyur Parekh. Er stufe gemessen an bisherigen Testdaten orales Semaglutide als das führende orale Diabetes-Mittel ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: