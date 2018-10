Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (05.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse des Analysten Tim Race von Deutsche Bank:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Tim Race von Deutsche Bank in Bezug auf die Aktien des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Der Aktienkurs von Novo Nordisk habe auf die starken Diabetes-Studiendaten des Konkurrenten Eli Lilly heftig reagiert. Auf den ersten Blick bezeichnen die Analysten von Deutsche Bank die Kursverluste als übertrieben.Sicherlich bedeute ein neuer Konkurrent eine Belastung für die Bewertung. Risiken müssten aber in einen Zusammenhang gesehen werden. Eli Lilly müsse zunächst mit einer Phase 3-Studie die bisherigen Ergebnisse bestätigen, bevor die Wachstumsperspektiven von Novo Nordisk beeinträchtigt werden könnten. Vor 2023 werde es kaum zu einer Markteinführung von Eli Lilly's LY3298176. Nach Ansicht von Analyst Tim Race habe Novo Nordisk dadurch genügend Zeit entsprechend zu reagieren.In ihrer Novo Nordisk-Aktienanalyse stufen die Analysten von Deutsche Bank den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 355,00 Dänischen Kronen.Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:38,19 EUR +1,03% (05.10.2018, 14:56)