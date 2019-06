Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

45,635 EUR +0,74% (11.06.2019, 15:06)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (11.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" zählt die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) nach wie vor zu den absoluten Basis-Investments.Die Aktie von Eli Lilly, dem größten Konkurrenten des Insulinherstellers Novo Nordisk, gehe nach eher enttäuschenden Test-Ergebnissen für das Diabetes-II Medikament Trulicity abwärts. Dies wirke aber gleichzeitig wie ein Befreiungsschlag für die Novo Nordisk-Aktie, die heute mehr als 4% gewinne.Der Kurs der Novo Nordisk-Aktie nehme mit dem heutigen Ausbruch Angriff auf das Jahreshoch bei 349,70 Kronen. Dieses sollte in den nächsten Wochen rausgenommen werden. Wesentlicher Meilenstein werde im laufenden Jahr aber die Zulassung des oral verfügbaren Wirkstoffes Semaglutide sein. Bei einem beschleunigten Zulassungsverfahren könnte das Medikament schon im 3. Quartal 2019 zugelassen werden.Für "Der Aktionär" gehört die Novo Nordisk-Aktie weiterhin zu den absoluten Basis-Investments und kommt somit in jedes Langfrist-Depot, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.06.2019)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:45,57 EUR +4,79% (11.06.2019, 14:52)