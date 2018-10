Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (05.10.2018/ac/a/a)



Oslo (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Analyst Johan Unnerus von Pareto Securities:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Johan Unnerus vom Investmenthaus Pareto Securities die Aktien des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nur noch zu halten.Der amerikanische Konkurrent Eli Lilly habe starke Daten für einen neuen Medikamentenkandidaten in der GLP-1-Klasse zur Behandlung von Typ-2-Diabetes vorgelegt hatte.Für Ozempic von Novo Nordisk A/S bedeute dies eine potenziell starke Konkurrenz.Analyst Johan Unnerus senkt das Kursziel für die Novo Nordisk-Aktie von 365,00 auf 305,00 Dänische Kronen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: