Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

38,635 EUR +0,43% (02.11.2018, 13:35)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

38,60 EUR +0,46% (02.11.2018, 13:43)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (02.11.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Auch wenn Novo Nordisk in Q3 unter dem Strich einen Gewinnrückgang von 8% auf neun Mrd. DKK (Dänische Krone) zu verkraften gehabt habe, befinde sich das Unternehmen dennoch auf Kurs. Der deutliche Gewinnrückgang sei Einmaleffekten Zuge des bereits vor Kurzem angekündigten Stellenabbaus geschuldet. Bis Ende des Jahres möchte der Konzern 1.300 Stellen abbauen. Die Mehrheit der Streichungen sei bereits zum 1. November umgesetzt, so Novo Nordisk. Die Kosten für die Abfindungen hätten Gewinn in Q3 gedrückt.Die Umsätze hätten derweil im Berichtszeitraum um 4% auf 27,8 Mrd. DKK angezogen. Damit habe der Konzern in etwa die Erwartungen der Analysten getroffen. Erfreulich dabei. Besonders die neuen bereits zur Marktreife gebrachten Produkte hätten sich sehr stark entwickelt. Victoza, Ozempic und Tresiba hätten Wachstumsraten zwischen 12 und 18% ausweisen können. Besonders stark habe sich die Einnahmen mit dem Mittel gegen Übergewicht, Saxenda, entwickelt. Hier habe er Umsatz sogar um mehr als 50% angezogen. Zudem positiv: Für das Gesamtjahr würden sich die Dänen jetzt etwas optimistischer als bisher zeigen. Der währungsbereinigte Umsatz solle um 4 bis 5% wachsen. Bislang sei ein Zuwachs im Bereich von 3 bis 5% in Aussicht gestellt worden. Das operative Gewinnwachstum vor Wechselkursveränderungen für 2018 solle nach wie vor 2 bis 5% betragen.Das Wertpapier könne leichte Gewinne verbuchen. Damit setze es die jüngste im Zuge guter Daten zu Semaglutide gestartete Aufholbewegung fort. Zu dem Hoffnungsträger dürfte es bis zum Jahresende erneut News geben, die ganz klar im Fokus stünden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: