Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

44,23 EUR +3,36% (06.12.2017, 17:58)



Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

DKK 328,27 +3,36% (06.12.2017, 17:20)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben.

(06.12.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse des Analysten Sachin Jain von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer aktuellen Aktienanalyse spricht Analyst Sachin Jain von BofA Merrill Lynch Research in Bezug auf die Aktien des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nunmehr eine Kaufempfehlung aus.Im Rahmen einer Branchenstudie zum europäischen Pharmasektor weisen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research darauf hin, dass die Aktien von Novo Nordisk A/S trotz der Kurssteigerungen im bisherigen Jahresverlauf noch weiteren Spielraum nach oben hätten.Das GLP-1-Geschäft biete ein sehr gut vorhersehbares Wachstum. In einem Sektor, der 2018 kaum Wachstum sehen werde, erscheine dieser Umstand zunehmend attraktiv, so der Analyst Sachin Jain.In 2018 könnte sich zeigen, dass Novo Nordisk das einzige Unternehmen sei welches mit positiven CV-Leistungsdaten für GLP1 aufwarten könne.Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:44,18 EUR +3,01% (06.12.2017, 17:35)