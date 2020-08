Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 415,00 Neutral UBS AG Michael Leuchten 18.08.2020 392,00 Hold Kepler Cheuvreux David Evans 14.08.2020 484,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Jonathan Kownator 11.08.2020 470,00 Outperform Credit Suisse Trung Huynh 10.08.2020 435,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 10.08.2020 460,00 Outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 07.08.2020 480,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 07.08.2020 330,00 Underperform Jefferies & Company Peter Welford 06.08.2020



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

56,26 EUR -0,37% (20.08.2020, 12:19)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

56,41 EUR +0,18% (20.08.2020, 13:15)



NASDAQ OMX Copenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

419,55 DKK +0,2749% (20.08.2020, 13:17)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (20.08.2020/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 484,00 DKK (Dänische Krone) oder 330,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S hat am 6. August die Zahlen zum zweiten Quartal 2020 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 6. August werde der dänische Insulinhersteller Novo Nordisk trotz erster Bremsspuren durch die Corona-Pandemie etwas optimistischer für das Gesamtjahr. So rechne das Management um Konzernchef Lars Fruergaard Jørgensen nun mit einem Anstieg beim operativen Ergebnis zu konstanten Wechselkursen um zwei bis fünf Prozent, wie das Unternehmen am 6. August zur Vorlage der Halbjahresbilanz in Bagsvaerd mitgeteilt habe. Bisher sei ein Plus von einem bis fünf Prozent erwartet worden. Seinen Umsatz wolle Novo Nordisk unverändert währungsbereinigt um drei bis sechs Prozent steigern.Die Corona-Krise habe allerdings das Umsatz- und Gewinnwachstum bei der dänischen Firma inzwischen gedämpft. Der Konzern habe noch zum Jahresstart davon profitiert, dass Kunden in Erwartung der Infektionswelle ihre Lager aufgestockt hätten. Doch mittlerweile werde dieser positive Effekt zu großen Teilen aufgefressen, weil wegen des teilweisen Stillstands im Gesundheitswesen auch weniger Patienten behandelt würden, habe es nun geheißen.Konzernchef Lars Fruergaard Jørgensen habe sich trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie zufrieden gezeigt mit dem Halbjahresergebnis. Im Berichtszeitraum von Januar bis Juni seien die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf rund 64 Milliarden DKK geklettert (rund 8,6 Mrd. Euro). Währungsbereinigt sei dies ein Plus von sieben Prozent gewesen. Analysten hätten mit etwas mehr gerechnet. Wachstumstreiber seien vor allem neue Diabetes-Medikamente wie Ozempic und Rybelsus gewesen.Das operative Ergebnis habe um neun Prozent auf 30,1 Milliarden DKK (4,05 Mrd. Euro) zugelegt, zu konstanten Wechselkursen habe sich ein Zuwachs von acht Prozent ergeben. Dies war wiederum etwas mehr als von Experten gedacht, so die dpa-AFX weiter.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hingegen hat zwar das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 392 DKK angehoben, die Einstufung aber auf "hold" belassen. Der Bewertungsaufschlag der Aktien des Insulinherstellers zum Sektor habe sich deutlich erhöht, schrieb Analyst David Evans in einer am 14. August vorliegenden Studie. Zudem seien die Erwartungen an den Markt für Therapien auf Basis des Darmhormons GLP-1 zuletzt deutlich gestiegen. Die kurzfristigen Aussichten für das Wachstum des Gewinns je Aktie bis 2022 hätten sich jedoch überhaupt nicht verbessert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: