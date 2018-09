Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 310,00 Hold Jefferies & Company Ian Hilliker 07.09.2018 450,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 20.08.2018 250,00 Underweight Barclays Capital Emmanuel Papadakis 13.08.2018 300,00 Hold Berenberg Bank Laura Sutcliffe 09.08.2018 355,00 Buy Deutsche Bank Tim Race 09.08.2018 310,00 Neutral Credit Suisse Matthew Weston 09.08.2018 330,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 09.08.2018 290,00 Neutral J.P. Morgan Richard Vosser 08.08.2018 280,00 Hold Commerzbank AG Daniel Wendorff 08.08.2018 350,00 Buy UBS AG Michael Leuchten 08.08.2018



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

41,535 EUR +1,02% (07.09.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

41,54 EUR +0,18% (10.09.2018, 09:07)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (10.09.2018/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 450,00 DKK (Dänische Krone) oder 250,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S hat am 8. August die Zahlen zum 2. Quartal 2018 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 8. August muss der dänische Insulinhersteller Novo Nordisk weiter mit dem schwachen Dollar kämpfen. Im zweiten Quartal sei der operative Gewinn um 9 Prozent auf 12,2 Milliarden Dänische Kronen (1,6 Mrd. Euro) abgerutscht. Der Umsatz habe zwischen April und Ende Juni mit 27,4 Milliarden Kronen 4 Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahr gelegen. Novo Nordisk sei auf Diabetesmittel wie Insulin spezialisiert und mache rund die Hälfte seines Geschäfts in Nordamerika, was bei der Umrechnung in die stärkere Krone die Erlöse schmälere.Wegen steigender Vertriebskosten sei die operative Marge um 2,2 Prozentpunkte auf 44,5 Prozent gefallen. Unter dem Strich sei der Gewinn allerdings um 4 Prozent auf 10,3 Milliarden Kronen gestiegen, weil Novo Nordisk ein Fünftel weniger Steuern habe zahlen müssen.Nach wie vor rechne das Unternehmen 2018 mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 3 bis 5 Prozent und beim operativen Ergebnis mit einem Anstieg von 2 bis 5 Prozent. Die Wechselkurse sollten nicht mehr so sehr bremsen wie noch im Mai gedacht, beim operativen Ergebnis dürften sie nun 7 Prozentpunkte Wachstum kosten statt 9. Die Währungssicherungsgeschäfte werden aber aufs Jahr gesehen nur noch einen Gewinn von 0,9 Milliarden Kronen abwerfen und damit 1 Milliarde weniger als gedacht, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Analyst Keyur Parekh hat den Titel nach Studiendaten zum oral verabreichten Diabetesmittel Semaglutid auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 450 Dänischen Kronen belassen. Die Phase-IIIa-Ergebnisse der so genannten Pioneer-5-Studie zu dem Blutzuckersenker habe positive Ergebnisse gebracht, schrieb Keyur Parekh in einer am 20. August vorliegenden Studie. Dies stütze seine Erwartung, dass Semaglutid das Potenzial zum wirkungsvollsten oral eingenommenen Anti-Diabetesmittel habe.Neue Studiendaten zum großen Hoffnungsträger Semaglutide sorgten für freudige Gesichter, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Derzeit laufe ein großes zehnteiliges Studienprogramm zur oralen Variante zur Behandlung von Typ-2-Diabetes. Über 26 Wochen hinweg sei das Mittel an 324 Patienten im Vergleich zu einem Placebo, also einem Arzneimittel ohne Wirkstoff, getestet worden.Semaglutide in der 14-Miligramm-Dosierung habe dabei erneut das Primärziel der statistisch signifikanten und überlegenen Reduktion des Langzeit-Blutzuckerwertes erreichen können. Das Präparat habe auch das wichtige Nebenziel der Gewichtsreduktion statistisch nachweisen können. Die bereits veröffentlichten weiteren Studien seien ebenfalls positiv ausgefallen. Anleger sollten sich also Hoffnung machen, dass die oral verfügbare Variante von Semaglutide den Weg zur Marktreife schaffen könne. 2018 werde noch das Ergebnis von vier weiteren der insgesamt zehn Studien erwartet.Zudem habe das deutsche Biotech-Unternehmen Evotec eine neue Partnerschaft mit den Dänen veröffentlicht. Die strategische Allianz sehe vor, neue niedermolekulare Therapien zur Behandlung von Patienten mit Diabetes und Adipositas sowie damit verbundenen Folgeerkrankungen wie nichtalkoholische Steatohepatitis ("NASH"), Herz-Kreislauf-Erkrankungen und diabetische Nephropathie zu entwickeln. Die dänische Holdinggesellschaft Novo A/S habe sich bereits Anfang 2017 einen 10%igen Anteil an Evotec gesichert.Anleger lassen ihre Gewinne bei der Novo Nordisk-Aktie in jedem Fall weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 22. August. Ein Stopp bei 35 Euro sichere nach unten ab.