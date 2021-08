Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

165,98 EUR +2,80% (09.08.2021, 08:46)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

189,89 USD -19,61% (06.08.2021, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Nasdaq-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (09.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Novavax habe die Pläne zur Einreichung eines Zulassungsantrags für einen Covid-19-Impfstoff vom dritten ins vierte Quartal verschoben und damit für schlechte Stimmung unter den Anlegern gesorgt. Die Aktie habe am Freitag in etwa ein Fünftel ihres Wertes verloren und habe die im Wochenverlauf angefallenen Kursgewinne wieder abgegeben.Darüber hinaus werde die US-Regierung die weitere Produktion des Impfstoffs nicht finanzieren, bis das Unternehmen die Bedenken der Bundesbehörden über seine Arbeit ausgeräumt habe. Beide Nachrichten seien im Rahmen der Zahlen zum zweiten Quartal bekannt geworden. Die finanziellen Eckdaten seien jedoch aufgrund der beiden negativen News nur eine Randnotiz gewesen.Zur Wochenmitte habe noch die Nachricht, dass sich die EU den Zugriff auf bis zu 200 Mio. Dosen eines möglichen neuen Corona-Impfstoffs aus den USA gesichert habe, bei der Novavax-Aktie einen Kurssprung ausgelöst.Der Impfstoff von Novavax basiere auf einem vollkommen anderen Ansatz als die Vakzine von BioNTech und Moderna, die auf der neuartigen mRNA-Technologie beruhen würden. NVX-CoV2373 sei ein sogenannter proteinbasierter Impfstoff.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Novavax.