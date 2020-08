Börsenplätze Novavax-Aktie:



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (14.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.In Sachen Performance der letzten Monaten stelle Novavax sogar die Aktien der Rivalen BioNTech und Moderna in den Schatten. "Aktionär"-Leser hätten an der unfassbaren Neubewertung rechtzeitig partizipieren können. Seit Erstempfehlung in Ausgabe 06/2020 zu 6,55 Euro betrage der Kursgewinn derzeit rund 1.800 Prozent. Und Novavax liefere weiteren Kurstreibstoff.Wie Novavax am Freitag bekannt gegeben habe, wolle die britische Regierung 60 Millionen Dosen des potenziellen Corona-Impfstoffes NVX-CoV2373 kaufen. Zudem kooperiere der Impfstoff-Spezialist fortan mit der Regierung des Vereinigten Königreiches bei einer klinischen Phase-3-Studie, die noch im dritten Quartal dieses Jahres beginnen solle.Doch damit nicht genug: Novavax habe eine Partnerschaft mit Fujifilm Diosynth Biotechnologies zur Herstellung der Antigenkomponente von NVX-CoV2373 in Großbritannien geschlossen. Generell würden die Amerikaner den globalen Märkten zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung stellen wollen.An der Börse finde das Newsfeuerwerk Anklang. Auf der Handelsplattform Tradegate steige die Novavax-Aktie zur Stunde rund sechs Prozent. In den letzten Tagen habe der Wert nach der unglaublichen Rallye etwas Luft geholt - eine gesunde Entwicklung.Investierte Anleger halten an der Restposition mit einem Stopp bei 87,00 Euro fest, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link