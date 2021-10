Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Gesellschaft Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Novavax-Aktie sei nach US-Börsenschluss mehr als 15 Prozent eingebrochen. Grund seien wohl Probleme bei der Fertigung, was die Markteinführung des Covid-19-Impfstoff-Kandidaten von Novavax unabhängig von der Entscheidung der Zulassungsbehörden weiter verzögern dürfte.Wie das Online-Portal "POLITICO" berichte, würden Produktionsprobleme Milliarden von Dosen gefährden. Dies dürfte insbesondere die Impfstoff-Kampagne des internationalen Konsortiums COVAX gefährden, die ärmere Länder mit erschwinglichen Impfstoffen versorgen wolle. Novavax sollte hierfür mehr als zwei Milliarden Dosen bis Ende 2022 liefern, was ein entscheidender Schritt zur Beendigung der Covid-19-Pandemie gewesen wäre.Die Informationen würden auf drei Personen zurückgehen, die mit den Gesprächen zwischen dem in Maryland ansässigen Biotech-Unternehmen Novavax und der Biden-Regierung vertraut seien. Die US-Regierung habe im Jahr 2020 insgesamt 1,6 Milliarden Dollar in Novavax investiert.Die Produktionsprobleme von Novavax seien nicht neu, man habe aber gehofft, dass das Unternehmen diese in den Griff bekäme. Nun scheinen sie aber besorgniserregender zu sein als bislang angenommen, so Marion Schlegel. Die Methoden, mit denen die Reinheit des Impfstoffs getestet worden sei, seien hinter den Standards der Aufsichtsbehörden zurückgeblieben.Der Impfstoff von Novavax sei einer der großen Hoffnungsträger im Kampf gegen Corona - insbesondere von ärmeren Länder und Menschen, die sich nicht mit den neuartigen Impfstoffen wie dem mRNA-Imfpstoff von BioNTech impfen lassen möchten.Die Novavax-Aktie sei zuletzt bereits ausgestoppt worden und sei aktuell keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Anleger sollten vorerst abwarten, so Marion Schlegel. Ein Befreiungsschlag wäre ein Deal mit einem größeren Unternehmen, das Novavax beim Herstellungsprozess helfen könne. Bis dahin dürfte aber vor allem Valneva profitieren, die nun als wichtigster Hoffnungsträger eines Corona-Impfstoffs auf Basis eines traditionellen Verfahrens gelten würden. (Analyse vom 20.10.2021)