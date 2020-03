NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

10,65 EUR +6,29% (10.03.2020, 15:18)



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

9,585 EUR +8,92% (10.03.2020, 15:31)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (10.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Neben Anbietern von medizinischer Ausrüstung wie Atemschutzmasken oder anderer Schutzbekleidung seien derzeit insbesondere die Aktien von Unternehmen gefragt, die eine mögliche Behandlungsoption für den Coronavirus in petto hätten oder die an einem Impfstoff forschen würden.So gehe die Novovax-Aktie durch die Decke. Das US-Unternehmen habe bereits in der Vergangenheit zu den bleibtesten Zockertiteln gehört, wenn Viren auf dem Vormarsch gewesen seien. Der jetzige Kurssprung sei allerdings auf die Meldung zurückzuführen, dass Novavax von der "Coalition for Epidemic Preparedness Innovations" (CEPI) eine Förderung von 4 Mio. USD zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus erhalten habe. Zudem würden derzeit Gespräche über weitere finanzielle Mittel geführt, heiße es.Für Zocker seien derzeit Aktien von Impfstoffentwicklern ein Eldorado. "Der Aktionär" habe die Novavax-Aktie vor Kurzem für risikobereite Anleger bei 7,60 Euro zum Kauf empfohlen. Wer der Empfehlung gefolgt sei, liege mittlerweile mehr als 44% in Front. Stopp zur Gewinnabsicherung auf Einstand nachziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novavax-Aktie: