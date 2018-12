SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

82,98 CHF -1,28% (21.12.2018, 10:09)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (21.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe sein Angebot für die Übernahme des französischen Unternehmens CellforCure bekannt gegeben - eines der ersten und größten Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das zell- und genbasierten Therapien in Europa produziere.Diese vorgeschlagene Transaktion baue auf der bestehenden Vereinbarung von Novartis mit CellforCure für die Auftragsproduktion von Kymriah auf. Novartis und CellforCure hätten den Technologietransfer erfolgreich abgeschlossen und die klinische Herstellung von Kymriah dürfte Mitte 2019 beginnen. Im Fall einer Zulassung dürfte die Transaktion durch verfügbare Barmittel finanziert (Preis/Bedingungen seien nicht veröffentlicht worden) und in H1/2019 abgeschlossen werden.Die vorgeschlagene Übernahme passe zur Strategie von Novartis, sich in ein fokussiertes Pharmaunternehmen umzuwandeln, mit einem Fokus auf zell- und genbasierten sowie radionukliden Therapien. Zudem entspreche dies ebenfalls früheren Aussagen von Novartis, nach denen Produktionsstandorte für kleine Moleküle konsolidiert und Kapazität für mehr komplexe Medikamente geschaffen werden sollten.