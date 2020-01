LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (13.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Die JPMorgan Healthcare Conference nehme in dieser Woche erst so richtig Fahrt auf. Im Vorfeld gebe es bereits eine Vielzahl an neuen spannenden Kooperationen und Lizenzdeals, so auch einen zwischen Novartis und der laufenden AKTIONÄR-Biotech-Empfehlung Iovance Biotherapeutics.Novartis habe dem US-Biotechunternehmen die Lizenz an einem seiner Produktkandidaten erteilt. Dafür zahle Iovance dem Basler Pharmakonzern eine Vorauszahlung sowie niedrige einstellige Meilensteine, sobald die ersten Patienten in verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung behandelt würden, wie aus einer Mitteilung von Iovance am Montag hervorgegangen sei. Ohnehin sei die Iovance-Pipeline prall gefüllt.Iovance entwickle den Angaben zufolge neuartige T-Zell-basierte Krebsimmuntherapien. Von Novartis habe man eine Lizenz zur Entwicklung und Vermarktung eines Antikörper-Zytokin-gravierten Proteins, genannt IOV-3001, erhalten. Im Falle einer Zulassung habe Novartis laut Mitteilung Anspruch auf Lizenzgebühren im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich aus den kommerziellen Verkäufen des Produkts.In Ausgabe 23/2019 des AKTIONÄR sei der Iovance-Aktie als einer der großen Gewinner des letztjährigen ASCO-Meetings vorgestellt worden. Seitdem befinde sich die Empfehlung gut 63 Prozent im Plus. Iovance bleibe einer der heißesten Übernahmekandidaten im Sektor. Unbedingt dabei bleiben!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: