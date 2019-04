Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

69,56 EUR +2,05% (24.04.2019, 09:26)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

79,54 CHF +2,08% (24.04.2019, 09:27)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (24.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Konzern habe im ersten Quartal von guten Geschäften mit innovativen Medikamenten profitiert und seine Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht. Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um zwei Prozent auf 11,1 Mrd. USD gestiegen, wie Novartis am Mittwoch in Basel mitgeteilt habe. Dabei habe der starke US-Dollar gebremst - währungsbereinigt habe das Wachstum bei 7% gelegen.Der für die Jahresprognose maßgebliche operative Kerngewinn, aus dem Sondereffekte herausgerechnet seien, sei um 9% auf 3,25 Mrd. USD gestiegen. Auch hier hätten Wechselkurseffekte das Wachstum deutlich gemindert. Das Nettoergebnis sei wegen der Währungsbelastung um 5% auf knapp 1,9 Mrd. USD gesunken. Belastet worden sei es u.a. durch Investitionen und niedrigere Verkaufsgewinne und Wertminderungen. In den Zahlen nicht mehr enthalten sei die vor kurzem abgespaltene Augensparte Alcon.Im Vergleich zu einigen anderen Pharmaunternehmen habe Novartis die Hausaufgaben gemacht. Für das laufende Geschäftsjahr zeige sich der Basler Konzern optimistischer. Novartis habe seine Prognose für den operativen Kerngewinn angehoben. Die Umsatzprognose sei bekräftigt worden.Die Novartis-Aktie reagiere am Morgen mit einem deutlichen Kursplus auf die starken Zahlen. Damit befinde sich der Titel bereits wieder auf Kurs, den jüngsten optischen Kursrückgang, der durch die Abspaltung von Alcon entstanden sei, aufzuholen. Anleger sollten weiter investiert bleiben. Schöner Bonus: Die starke Dividendenrendite von 3,5%, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: