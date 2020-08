SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (18.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Konzern habe in den USA einen Erfolg erringen können. Novartis begrüße die Entscheidung eines US-Gerichts im Zusammenhang mit seinem Multiple-Sklerose-Medikament Gilenya. Demnach würde das Generika-Produkt des Unternehmens HEC ein Patent verletzen, habe Novartis am Montagabend mitgeteilt. Das Gericht habe gleichzeitig auch die Gültigkeit des entsprechenden Patents der Schweizer bestätigt, das am 25. Dezember 2027 auslaufe.Die Novartis-Aktie habe in den vergangenen Wochen Federn lassen müssen, nachdem positive Nachrichten gefehlt hätten, die den Kurs ankurbeln hätten können. Zuvor sei das Papier an der wichtigen 200-Tage-Linie gescheitert. Die Novartis-Aktie sei derzeit eine Halteposition. Erst ein Sprung über die 200-Tage-Linie würde das charttechnische Bild deutlich aufhellen. Anleger könnten sich aber weiter über eine starke Dividende freuen. Die Rendite betrage derzeit 3,9%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)