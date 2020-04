SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (22.04.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Schneider gehe davon aus, dass sich Novartis' Geschäftsfeld Augenheilkunde sowie die Neueinführungen wegen der aktuellen Pandemie ungünstiger entwickelt habe als bisher angenommen. Lucentis und Beovu (Augenheilmittel) würden v.a. von älteren Personen genommen, die als COVID-19-Risikogruppen von den Ausgangsbeschränkungen besonders betroffen seien. Entsprechend habe Schneider seine Prognose für Lucentis von USD 530 Mio. auf USD 480 und für Beovu von USD 29 Mio. auf USD 19 Mio. gesenkt. Beovu sei zudem durch das ungünstige Update der Sicherheitsinformationen in der Einführungsphase zusätzlich belastet worden. Darüber hinaus habe Schneider seine Erwartungen für weitere Produkteinführungen nach unten korrigiert, da Pharmavertreter in der aktuellen Krise weniger Zugang zu Ärzten haben dürften.Als Folge von Corona dürften auch die Kernbetriebsmargen der beiden Divisionen etwas tiefer liegen als bisher angenommen. So rechne Schneider für Innovative Medicines neu mit einem Wert von 34% (statt 34,3%) und für Sandoz mit 20.2% (statt 21,4%). In diesen Zahlen seien günstige Effekte, etwa durch gesunkene Reise- und andere Kosten, bereits berücksichtigt.Aufgrund der oben angeführten Änderungen senke Schneider die Prognose für den Konzernumsatz im 1Q20 von USD 11.961 Mrd. auf USD 11.803 Mrd. und rechne neu mit einer Kernbetriebsmarge des Gesamtkonzerns von 30,2% (zuvor 30,8%). Im Augenblick erachte Schneider diese negativen Auswirkungen als zeitlich begrenzt; insofern werde auch der anhand seines DCF-Modells ermittelte Fair Value für Novartis kaum beeinflusst. Schneider lasse daher sein Kursziel unverändert, bis er die 1Q20-Ergebnisse gesehen und mehr Einblicke in den Geschäftsverlauf erhalten habe.