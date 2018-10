SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

86,00 CHF +0,14% (19.10.2018, 10:14)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (19.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Unser Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2018 sinkt leicht von USD 51,887 Mrd. auf USD 51,811 Mrd., so Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research. Den deutlichsten Beitrag zum Negativtrend würden Tasigna (höherer Konkurrenzdruck sowie Behandlungsstopp durch Patienten in Remission) und Votrient (Konkurrenz durch IO-Therapien) leisten. Ausgeglichen werde dies, zumindest teilweise, durch die verbesserte Prognose für Lutathera (Einführung erfolgreicher als erwartet) sowie Gleevec und Diovan (geringerer Generika-Druck als erwartet).Besonders die hohe Marge bei Innovative Medicines habe Schneider veranlasst, seine Werte für 2018 und die Folgejahre nach oben zu korrigieren. So steige seine Kernbetriebsmarge 2018 auf 32,1% (statt 31,6%), während der Wert für 2023 nun 34,2% (statt 32,6%) betrage. Dies entspreche in etwa Novartis' eigenem mittelfristigen Ausblick für Innovative Medicines, der eine Kernbetriebsmarge von ca. 35% vorsehe. Auf Basis der Q3 18-Zahlen habe Schneider zudem seine Margenannahmen für Alcon reduziert.Die vorgenommenen Änderungen am Novartis-Modell würden die Kern-EPS-Prognose des Analysten für 2018 nur minimal beeinflussen (USD 5,08 statt 5,06).