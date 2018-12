Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (13.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Beim Inflammatory Skin Disease Summit in Wien seien die Ergebnisse der ECLIPSE-Studie präsentiert worden: Tremfya (JNJ/Morphosys) zeige in Woche 48 der Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Psoriasis ein besseres langfristiges Ansprechen als Cosentyx (Novartis).Der primäre Endpunkt der Überlegenheit sei erreicht worden: Bei den mit Tremfya behandelten Patienten sei in Woche 48 bei 84,5% der PASI 90-Wert erreicht worden (Verbesserung von mehr als 90% gegenüber dem Ausgangswert des Psoriasis Area Severity Index), bei den mit Cosentyx behandelten Patienten seien es nur 70% gewesen. Beim sekundären Endpunkt, dem PASI 75-Wert in Woche 12 und Woche 48, habe sich Tremfya als Cosentyx nicht unterlegen, aber auch nicht überlegen erwiesen.Die Präparate: Cosentyx (Anti-IL17) und Tremfya (Anti-IL23) würden einer neuartigen Klasse biologischer Präparate angehören. Cosentyx sei erstmals im Januar 2015 zur Behandlung von Psoriasis zugelassen worden, im Januar 2016 sei die Zulassung zur Behandlung von ankylosierender Spondylitis (AS) und Psoriasis-Arthritis gefolgt. Tremfya habe im Juli 2017 die Zulassung für die Behandlung von Psoriasis erhalten. Inzwischen seien mehrere vergleichbare Medikamente auf den Markt gebracht worden oder würden sich in der Spätphase der Entwicklung befinden. Der Konkurrenzkampf nehme damit zu.ECLIPSE sei zwar positiv für Tremfya, dennoch rechne der Analyst nur mit begrenzten Auswirkungen auf Cosentyx-Prognose unverändert. Der PASI-90-Wert (48 W.) stehe isoliert dar und müsse in Kontrast gesetzt werden zu den Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten von Cosentyx, die über fünf Jahre hinweg für drei Indikationen erhoben worden seien. Von Tremfya würden keine solchen Langzeitdaten existieren, und der Wirkstoff werde auch nicht ähnlich breit zur Anwendung kommen, da AS einen IL-23-unabh. Signalweg aufweise. Da zwei Drittel der an Psoriasis leidenden Patienten an IL-23-unabh. Symptomen leiden werden, habe Novartis einen Direktvergleich initiiert (Daten: Q4/2019).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: