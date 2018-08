SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (27.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Das Unternehmen habe für die Krebstherapie Kymriah jetzt die Zulassung von der EU-Kommission erhalten, nachdem sie in den USA schon seit rund einem Jahr zugelassen sei. Beim Kymriah handle es sich um eine personalisierte Zelltherapie (CAR-T), bei der die T-Zellen des Patienten außerhalb des Körpers genetisch modifiziert würden, um nach anschließender Infusion gezielt Krebszellen erkennen und bekämpfen zu können. Die zugrundeliegenden klinischen Studien hätten gute Gesamtansprechraten von 81% (davon komplette Remission: 60%) bei akuter lymphoblastischer B-Zell-Leukämie und 52% (komplette Remission: 40%) bei diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom gezeigt. Den immensen Chancen stünden jedoch auch hohe Risiken (Nebenwirkungen infolge von Überreaktion des Immunsystems) gegenüber.Beim Pricing für Kymriah gehe Novartis neue Wege und verrechne die hohen Behandlungskosten (knapp 500.000 USD) nur bei einem Therapieerfolg. Von einer erfolgreichen Zulassung sei der Analyst nach der Empfehlung des CHMP Ende Juni bereits ausgegangen. Deswegen sehe er in der Nachricht keinen wesentlichen Kurstreiber für den Titel. Er habe letztlich (3M: +10%) überproportional zulegen können, bewege sich damit aber auf dem Niveau von Anfang des Jahres (YTD: +1%). Das Unternehmen befinde sich nach dem ersten Halbjahr weiter auf Wachstumskurs (Umsatz (währungsbereinigt): +5% y/y; bereinigtes EBIT: +10% y/y) und sollte die Gesamtjahresziele (Anstieg im niedrigen bis mittleren (Umsatz) bzw. mittleren bis hohen (bereinigtes EBIT) einstelligen Prozentbereich) komfortabel erreichen.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 83,00 auf 85,00 CHF erhöht worden. (Analyse vom 27.08.2018)Börsenplätze Novartis-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:72,00 EUR +0,11% (27.08.2018, 11:43)