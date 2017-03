SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



NYSE-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVS



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, NYSE-Symbol: NVS) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.

(09.03.2017/ac/a/a)

London (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Graham Doyle von Liberum Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Graham Doyle, Analyst bei Liberum Capital, die Aktien des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, NYSE-Symbol: NVS) im Rahmen einer Ersteinschätzung zum Kauf.Anlässlich einer Studie zur europäischen Pharmaindustrie äußern die Analysten von Liberum Capital die Auffassung, dass die Aktien der Novartis AG bezogen auf die Branche in der Gunst der Investoren ganz unten angesiedelt sei.Analyst Graham Doyle glaubt jedoch, dass das Jahr 2017 im Hinblick auf die Gewinne und das Sentiment den Tiefpunkt repräsentiere. In 2018 dürfte Novartis ein nahezu sektorführendes EPS-Wachstum von 10% erzielen können. Eine Portfolio-Reorganisation und die Pipeline könnten dem Unternehmen Möglichkeiten bieten.In ihrer Novartis-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Liberum Capital die Coverage mit einem "buy"-Votum.Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:70,49 EUR +0,17% (09.03.2017, 17:24)Tradegate-Aktienkurs Novartis-Aktie:70,65 EUR +0,38% (09.03.2017, 17:18)